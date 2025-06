Partenariat entre la LNFP et LaLiga pour le développement durable du foot marocain

Une convention de partenariat visant la promotion et le développement durable du football marocain a été signée, lundi à Salé, entre la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) et son homologue espagnole (LaLiga).

Paraphée par le président de la LNFP, Abdeslam Belkchour, et le président de la LaLiga, Javier Tebas, au Complexe Mohammed VI de football en présence du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, et l’ambassadeur d’Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, cette convention “s’inscrit dans un contexte de rapprochement stratégique entre le Maroc et l’Espagne, notamment à travers la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal”, a souligné M. Belkchour.

Dans une allocution de circonstance, le président de la LNFP a relevé que ladite convention permettra de renforcer les relations dans le domaine du football, d’autant qu’elle constituera une occasion pour les clubs marocains afin de s’inspirer des formations espagnoles, en termes d’organisation, en l’occurrence.

Dans ce sens, il a indiqué que ce partenariat “porte sur plusieurs axes de développement et marque une étape majeure à même de renforcer notre engagement envers l’écosystème footballistique à l’échelle nationale entre les deux rives de la Méditerranée”.

“Tout en relavant la nécessité de faire une analyse globale de l’écosystème footballistique marocain, M. Belkchour s’est dit “convaincu que ce partenariat sera une réussite et réalisera les objectifs escomptés”.

De son côté, M. Tebas s’est dit “honoré” de parapher cette convention avec la LNFP, notant que “cette signature n’est que le début d’une grande collaboration vouée à la réussite”.

“Nous venons avec un esprit de partage et de changement”, a-t-il dit. “L’idée est de pouvoir permettre à l’écosystème footballistique marocain de s’inspirer de l’expérience de la Ligue espagnole, l’une des plus professionnelles au monde”, a fait savoir le président de LaLiga.

“A travers ce partenariat, nous aurons l’occasion de partager toute cette expérience accumulée, durant des années, avec la LNFP”, a-t-il poursuivi, relevant qu’une étude préalable a été réalisée pour mettre l’accent sur les points forts et ceux à améliorer.

