Mondial 2026 | “Nous voulons gagner contre Haïti et terminer en tête du groupe” (Ouahbi)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le sélectionneur de l’équipe nationale, Mohamed Ouahbi, a affirmé, mardi à Atlanta, que son objectif principal demeure la victoire face à Haïti lors de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026, soulignant que la tête de groupe reste également en ligne de mire.

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, prévu mercredi au Stade d’Atlanta, Ouahbi a indiqué que son staff s’attelle à aligner « la meilleure équipe possible », tout en notant qu’aucune décision définitive n’a encore été prise concernant le onze de départ.

« Nous sommes pratiquement qualifiés, mais pas encore. Je n’ai pas encore décidé de l’équipe qui débutera contre Haïti. Peut-être que ce sera le même onze que lors des deux premières rencontres, peut-être que nous procéderons à quelques changements », a-t-il expliqué.

Le technicien national a, dans ce sens, insisté sur la nécessité d’aborder cette rencontre avec le plus grand sérieux, malgré l’élimination de la sélection haïtienne.

« Haïti, même éliminée, disputera un bon match. De notre côté, nous pensons d’abord à gagner cette rencontre. Ensuite, nous réfléchirons au nombre de buts que nous pourrons marquer. Il faudra aligner la meilleure équipe possible, respecter l’adversaire et donner le maximum, comme lors de nos deux précédents matches », a-t-il souligné.

Revenant sur le rendement offensif de son équipe, Ouahbi s’est montré satisfait des progrès enregistrés, estimant que le potentiel offensif de la sélection continuera à se développer au fil de la compétition.

« Offensivement, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer à grandir et à marquer davantage de buts. Nous disposons d’autres attaquants aux profils différents qui peuvent apporter beaucoup à l’équipe nationale », a-t-il relevé.

Le sélectionneur a précisé que ses choix restent dictés par les exigences de chaque rencontre.

« Le choix d’aligner certains joueurs plutôt que d’autres dépend avant tout du contexte du match. Ce qui me satisfait, c’est que tous les joueurs se montrent prêts à jouer et le démontrent chaque jour à l’entraînement », a-t-il affirmé.

Selon lui, l’état d’esprit du groupe constitue l’un des principaux motifs de satisfaction depuis le début du tournoi.

« Tous les joueurs ont envie de faire mieux et d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Je vois toujours du positif, et le positif aujourd’hui, c’est que nous progressons », a-t-il dit.

Évoquant enfin l’enjeu de la première place du groupe, Ouahbi a été clair : « Je veux battre Haïti et terminer premier. Cela nous permettra peut-être d’éviter certains déplacements. Mais si nous devons aller à Monterrey, nous irons à Monterrey et nous assumerons».

LR/MAP