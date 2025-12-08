Coupe Arabe | Le Maroc bat l’Arabie saoudite (1-0) et termine en tête de son groupe

Coupe Arabe | Le Maroc bat l'Arabie saoudite (1-0) et termine en tête de son groupe

La sélection marocaine A’ de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue saoudienne sur le score de 1 but à 0, en match de la troisième et dernière journée du groupe B, disputé lundi au stade de Lusail à Doha.

L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Karim El Berkaoui à la 11e minute de jeu.

Le Maroc termine la phase de poules en tête du groupe B avec 7 unités, suivi de l’Arabie saoudite (6 pts), du Sultanat d’Oman (4 pts) et des Comores (0 pt).

LR/MAP

 

