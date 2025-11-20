Cordoue | Entretiens maroco-espagnols sur le renforcement de la coopération agricole

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, s’est entretenu, jeudi à Cordoue (Sud de l’Espagne), avec son homologue espagnol, Luis Planas, des moyens de renforcer la coopération dans le domaine agricole.

Les deux ministres ont salué l’excellence des relations entre le Maroc et l’Espagne, fondées sur une proximité géographique, un héritage méditerranéen commun et une vision partagée des enjeux liés au changement climatique, à la gestion de l’eau et à la résilience des systèmes agricoles.

Ils ont aussi insisté sur la complémentarité des deux économies dans les échanges agro-alimentaires et sur la nécessité de renforcer le dialogue pour consolider la confiance mutuelle et porter la coopération agricole à un niveau supérieur.

Les échanges ont porté également sur l’approfondissement de la coopération technique et scientifique, principalement dans les domaines sanitaires et phytosanitaires, la gestion durable et la modernisation des systèmes d’irrigation, ainsi que le développement des eaux non conventionnelles.

Les deux ministres ont ainsi réitéré l’importance de poursuivre la concertation et de renforcer davantage la coopération dans différents domaines, à la hauteur de l’ambition commune des deux pays, mettant en avant la coordination des efforts pour la préparation des prochaines échéances et le suivi de la mise en œuvre des engagements pris par Rabat et Madrid.

“Lors de cette entrevue, nous avons procédé à un échange approfondi et à une mise à jour des principaux volets de coopération entre nos deux pays, tout en faisant le point sur l’état de nos relations bilatérales dans le domaine agroalimentaire”, a déclaré à la MAP le ministre espagnol, se félicitant de “la collaboration exemplaire unissant le Maroc et l’Espagne dans de nombreux dossiers d’intérêt partagé, en particulier ceux liés à notre situation géographique commune, aux effets du changement climatique, aux enjeux hydriques et à d’autres défis connexes”.

“Nous avons également abordé la coopération en matière de santé animale, ainsi que plusieurs questions relatives à la santé végétale, essentielles pour nos deux pays”, a-t-il indiqué, soulignant l’importance de la prochaine Réunion de Haut Niveau Maroc–Espagne, au cours de laquelle plusieurs mémorandums d’entente agricoles, agroalimentaires et halieutiques seront signés afin de renforcer le cadre institutionnel et opérationnel du partenariat entre les deux pays.

Et de souligner que les deux Royaumes partagent de nombreux axes de coopération ainsi qu’une vision d’avenir commune face à des défis partagés, tels que ceux liés aux enjeux climatiques, à la gestion de l’eau, à la salubrité et, plus largement, aux conditions de production alimentaire.

Cette réunion a eu lieu en marge de la 122e session du Conseil Oléicole International, qui a réuni des délégations de 45 pays membres à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier.

LR/MAP