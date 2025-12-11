Conseil de gouvernement | Onze décrets adoptés pour encadrer la généralisation des Groupements Sanitaires Territoriaux

Le Conseil de gouvernement a adopté, jeudi à Rabat, onze projets de décret fixant la date du début effectif de l’exercice des compétences des Groupements sanitaires territoriaux (GST) dans les différentes régions du Royaume.

Le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil que ces projets, présentés par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, concernent :

– Le projet de décret n° 2.25.1044 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Rabat-Salé-Kénitra;

– Le projet de décret n° 2.25.1045 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Fès-Meknès;

– Le projet de décret n° 2.25.1046 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Laâyoune-Sakia El Hamra ;

– Le projet de décret n° 2.25.1047 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région de l’Oriental ;

– Le projet de décret n° 2.25.1048 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Guelmim-Oued Noun ;

– Le projet de décret n° 2.25.1049 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Souss-Massa ;

– Le projet de décret n° 2.25.1050 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Drâa-Tafilalet ;

– Le projet de décret n° 2.25.1051 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Béni Mellal-Khénifra ;

– Le projet de décret n° 2.25.1052 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Dakhla-Oued Eddahab ;

– Le projet de décret n° 2.25.1053 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Casablanca-Settat ;

– Le projet de décret n° 2.25.1054 fixant la date de début effectif de l’exercice des compétences des GST de la région Marrakech-Safi ;

Ces projets de décret visent à fixer la date du démarrage effectif de l’exercice des compétences des GST dans toutes les régions du Royaume, arrêtée au premier jour du troisième mois suivant la tenue de la première réunion de leurs conseils d’administration, a précisé M. Baitas.

