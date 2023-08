Fête du Trône | SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président américain

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président américain Joseph R. Biden Jr. à l’occasion de la Fête du Trône.

Dans ce message, M. Biden exprime au nom du peuple américain ses meilleurs vœux à SM le Roi et au peuple marocain à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Le Président américain souligne que “le partenariat stratégique et durable entre le Maroc et les États-Unis a favorisé la paix, la sécurité et la prospérité dans la région et dans le monde entier”, relevant que les deux pays “ont accompli beaucoup de choses ensemble, notamment en matière de lutte contre l’extrémisme et la promotion de la liberté religieuse”.

“Nous travaillons de concert pour lutter contre le terrorisme et forger un avenir plus sûr pour nos peuples. Et ensemble, nous nous attaquons aux défis mondiaux et faisons progresser nos priorités communes en Afrique et dans le monde”, écrit le président américain.

“Je me réjouis à l’idée de renforcer davantage, au cours de l’année à venir, ce partenariat exceptionnel entre nos deux nations, ainsi que les liens profonds d’amitié entre nos peuples”, ajoute M. Biden.

LR/MAP