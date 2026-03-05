Conflit au Moyen-Orient | La Chine suspend temporairement les exportations de carburants

La Chine a demandé jeudi à ses principales raffineries de suspendre temporairement les exportations de carburants et d’interrompre la signature de nouveaux contrats, alors que le conflit au Moyen-Orient perturbe l’approvisionnement en pétrole et accentue la pression sur le marché asiatique, selon la presse.

Cette mesure n’affecte pas le ravitaillement en kérosène pour les vols internationaux, les opérations de stockage sous douane, ni les livraisons vers Hong Kong et Macao, ont précisé plusieurs médias, citant des sources industrielles et commerciales.

Elle cible les exportations commerciales de produits comme l’essence, le diesel et le kérosène, gérées par un système de quotas destiné à préserver l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché chinois.

Les marges de raffinage du diesel ont atteint 49 dollars le baril et celles du kérosène dépassent 55 dollars, un niveau inédit depuis trois ans, reflétant la tension croissante sur le marché régional, selon les données du London Stock Exchange Group (LSEG).

Avec la plupart des cargaisons de mars déjà programmées, la réduction des exportations devrait se faire sentir à partir d’avril.

Au moins deux raffineries chinoises (Zhejiang Petrochemical et l’unité de Sinopec à Fujian) ont commencé à limiter leur production, et d’autres sites devraient suivre, les perturbations des flux de pétrole brut au Moyen-Orient alimentant la flambée des prix de l’énergie.

Le Moyen-Orient représentait 57 % des importations directes de pétrole brut de la Chine en 2025, exposant le pays aux risques liés à la fermeture de passages stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz actuellement fermé à la navigation commerciale.

