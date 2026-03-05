Partager Facebook

L’armée américaine prévoit de dominer l’espace aérien iranien de manière “totale et absolue” dans les heures à venir, a affirmé, mercredi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

“Nous prévoyons de dominer de manière totale et absolue l’espace aérien iranien dans les heures qui viennent”, a déclaré Karoline Leavitt lors d’un point de presse.

Plus tôt dans la journée, le Secrétaire américain à la Guerre, Pete Hegseth, a souligné que les Etats-Unis auront le contrôle total du ciel iranien.

“Nous volerons toute la journée, jour et nuit, pour trouver, cibler et détruire les missiles et les installations industrielles de défense de l’armée iranienne”, a affirmé le chef du Pentagone.

“Les capacités de l’Iran s’évaporent d’heure en heure, tandis que la puissance américaine devient plus féroce, plus intelligente et totalement dominante”, a dit M. Hegseth au cinquième jour de l’opération militaire “Epic Fury” contre l’Iran.

Selon le Pentagone, les tirs de missiles balistiques tactiques iraniens ont diminué de 86% par rapport au premier jour des combats, avec une baisse de 23% dans les dernières 24 heures. Quant aux attaques de drones, elles ont diminué de 73% par rapport aux premiers jours.

