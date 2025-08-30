CHAN 2024 | Le président de la Commission de l’UA félicite le Maroc après son sacre

Le président de la Commission de l’Union Africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a félicité le Royaume du Maroc après le sacre continental de la sélection nationale de football des joueurs locaux, vainqueurs, samedi à Nairobi, du Championnat d’Afrique des Nations de football (CHAN-2024).

Dans un communiqué publié par l’organisation panafricaine et relayé sur ses comptes sur les réseaux sociaux, M. Ali Youssouf a qualifié cette victoire de “moment de fierté pour le Maroc et pour le football africain”.

Le haut responsable africain a aussi salué l’organisation de ce tournoi, qui a démontré l’unité et le talent de l’Afrique, tout en félicitant les équipes participantes pour leur passion et résilience, ainsi que le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda pour leur organisation conjointe, qui constitue un “modèle de partenariat régional”.

M. Ali Youssouf a, par ailleurs, tenu à rendre hommage au Soudan pour avoir atteint les demi-finales malgré les défis auxquels est confronté le pays, qualifiant de “lueur d’espoir” la performance de la sélection soudanaise.

Tout en réaffirmant le soutien de l’Union Africaine, le Président de la Commission de l’UA a indiqué que le sport est un élément important de la culture et de la diplomatie, ajoutant qu’il demeure un puissant moteur agissant en faveur de la paix, de l’unité et de la coopération internationale.

La sélection marocaine des joueurs locaux a remporté, samedi au stade international Moi de Kasarani à Nairobi, son troisième titre du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), en battant en finale son homologue du Madagascar par 3 buts à 2.

