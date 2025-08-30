Gianni Infantino | Le Maroc, un grand pays du football (Pdt de la FIFA)

Le Maroc est un grand pays de football et son troisième sacre au Championnat d’Afrique des nations (CHAN-2024) vient confirmer son statut de meilleure équipe, a souligné, samedi à Nairobi, le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino.

“Je suis très content pour le Maroc qui a remporté son troisième sacre du CHAN et démontré qu’il mérite amplement le trophée”, a indiqué le patron du football mondial, dans une déclaration à la MAP, au terme de la finale du CHAN remportée par le onze national face à Madagascar (3-2) au stade international Moi de Kasarani.

“Ce n’était pas facile de gagner ce match, c’était un match dur, une vraie vraie finale” a fait observer le président de la FIFA, relevant que le Maroc a amplement mérité la finale et démontré, effectivement, qu’il était la meilleure équipe du CHAN.

M. Infantino a, par ailleurs, salué l’enthousiasme du public qui témoigne de l’essor du ballon rond au niveau continental, se disant très heureux pour l’Afrique, pour le Maroc, et pour la FIFA.

Les Lions de l’Atlas, déjà sacrés en 2018 et 2020, se sont imposés face à l’équipe malgache grâce aux réalisations de Youssef Mehri (27e) et Oussama Lamlaoui (44e, 80e), auteur d’un doublé, mais surtout d’un but de victoire anthologique inscrit du milieu du terrain.

Les buts de Madagascar ont été inscrits par Félicité Mantasoa (9e) et Toky Rakotondraibe (‎68e).

LR/MAP