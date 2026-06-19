CdM 2026 | « Le groupe est conscient des attentes des Marocains » (Ounahi)

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Le milieu de terrain marocain, Azzedine Ounahi a assuré que les Lions de l’Atlas abordent la suite de leur parcours au Mondial 2026 avec un fort sens de responsabilité, soulignant que l’ensemble du groupe est pleinement conscient des attentes des supporters marocains.

Lors de la conférence de presse précédant la rencontre face à l’Écosse, comptant pour la deuxième journée du groupe C, le milieu de terrain marocain a mis en avant la maturité et l’engagement d’un effectif composé de nombreux jeunes joueurs déterminés à défendre les couleurs nationales avec fierté.

« Le groupe comprend de jeunes joueurs qui veulent honorer leur pays. Nous sommes conscients de l’ampleur de la responsabilité qui est la nôtre et des attentes des Marocains », a-t-il déclaré.

Revenant sur le match nul obtenu face au Brésil lors de la première journée, Ounahi a reconnu que les débuts dans une Coupe du monde sont souvent complexes, tout en affichant sa confiance en sa capacité à élever progressivement son niveau de jeu.

« Le premier match est toujours difficile. Je vais progresser au fur et à mesure des matchs », a-t-il indiqué, rappelant avoir connu une évolution similaire lors du Mondial 2022 au Qatar.

« Comme au Qatar, je n’étais peut-être pas au meilleur de ma forme lors du premier match, mais j’ai progressé par la suite », a-t-il ajouté.

Le milieu marocain a également insisté sur les ambitions élevées du groupe, écartant toute idée de participation symbolique à la compétition.

« Nous ne sommes pas venus aux États-Unis pour jouer contre le Brésil et repartir. Nous voulons aller le plus loin possible », a-t-il affirmé.

Selon Ounahi, la sélection nationale reste concentrée sur ses objectifs et considère chaque rencontre comme une étape décisive dans sa quête de qualification.

« Tous les matchs ont la même importance pour nous. Vous constaterez notre progression dès le prochain rendez-vous », a-t-il assuré.

Interrogé sur la performance du jeune Ayyoub Bouaddi face au Brésil, Ounahi a estimé que son rendement ne surprend pas ceux qui côtoient quotidiennement le joueur.

« Peut-être que c’est une révélation pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour nous, depuis son arrivée, nous avons constaté son immense potentiel et son excellent niveau », a-t-il relevé.

Il s’est par ailleurs montré convaincu que le jeune milieu dispose des qualités nécessaires pour gérer l’attention suscitée par ses performances.

« Je suis certain qu’il est suffisamment mature pour gérer la pression », a-t-il conclu.

LR/MAP