BAM | La Masse Monétaire atteint 1.980,4 MMDH en août 2025, +8,3 % sur l’année

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La masse monétaire (agrégat M3) s’est établie à 1.980,4 milliards de dirhams (MMDH) en août 2025, enregistrant une progression annuelle de 8,3% après 7,8% en juillet, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution résulte principalement d’un effet combiné de l’accélération de la croissance des créances nettes des institutions de dépôt sur l’Administration Centrale à 1,6%, de la progression des avoirs officiels de réserve (AOR) de 11% à 13,1% et de la stagnation de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier à 3,4%, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

La progression annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement l’augmentation de la monnaie fiduciaire à 9,6%, l’accroissement des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires à 18,7%, la hausse des comptes à terme de 1,9% et la décélération de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 11,2% à 10,7%.

Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète l’accélération de la progression des actifs monétaires des sociétés non financières privées de 10,4% à 14,4%, recouvrant la croissance de leurs dépôts à vue de 16,2% et l’accentuation de la baisse de leurs comptes à terme de 25,8%.

Il s’agit aussi de la croissance des actifs monétaires des ménages à 6,6% après 6,4%, avec la quasi-stagnation de la progression de leurs dépôts à vue à 9,1% et de celle de leurs comptes d’épargne à 1,9% et l’atténuation de la baisse de leurs comptes à terme à 3,4% après 3,8%.

LR/MAP