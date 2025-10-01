L’hydrogène vert, un enjeu prometteur pour parvenir à une transition énergétique durable (Benali)

Partager Facebook

La filière de l’hydrogène vert représente l’un des enjeux dynamiques et prometteurs sur lesquels le Royaume compte pour parvenir à une transition énergétique durable, a souligné, mercredi à Marrakech, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali.

Intervenant à la cérémonie d’ouverture de la 5e édition du World Power-to-X Summit (Power-to-X 2025), Mme Benali a passé en revue la feuille de route nationale pour l’hydrogène vert, précisant que la réalisation de cette transformation nécessite une flexibilité législative et institutionnelle, incarnée par les lois et réformes que le gouvernement met en place pour suivre le rythme des tendances mondiales dans le domaine de l’énergie propre.

Dans ce contexte, elle a affirmé que l’organisation par le Royaume de ce sommet mondial reflète son ambition de devenir un futur producteur et exportateur d’énergie propre, notant que le Maroc s’oriente avec confiance vers une position de leader sur le marché mondial de l’hydrogène vert.

“Les stratégies énergétiques du Royaume sont conçues pour servir les jeunes et ceux qui ont des projets innovants, dans le but de renforcer leur engagement dans le système d’énergies renouvelables et de créer une valeur économique et sociale ajoutée”, a-t-elle indiqué, relevant que le Maroc est déterminé à aller de l’avant dans l’accélération du rythme de la transition énergétique et à s’orienter vers un modèle économique et social qui consolide la justice sociale et offre de nouvelles opportunités d’emploi.

“Le Maroc a trois priorités principales pour réaliser cette ambition, à savoir développer une infrastructure énergétique moderne, créer un pôle d’excellence en recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables, et renforcer sa position en tant que corridor unique pour l’énergie verte aux niveaux régional et international”, a expliqué Mme Benali.

D’autre part, la ministre a fait observer que le Royaume est bien placé pour devenir un pôle de recherche scientifique et d’innovation dans le domaine de l’énergie verte, grâce à ses infrastructures de recherche et ses réseaux académiques et industriels, ce qui en fait un espace privilégié de coopération internationale dans ce secteur vital.

Mme Benali a conclu en assurant que “le Maroc constitue un pont pour la transition énergétique, grâce à sa situation géographique stratégique et à sa forte volonté politique, lui permettant de contribuer efficacement à la construction d’un avenir énergétique plus durable à l’échelle mondiale”.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le World Power-to-X Summit vise à favoriser la collaboration, la créativité et l’échange dans le domaine de l’hydrogène vert, tout en abordant les moyens à même d’accélérer la transition énergétique mondiale.

Organisé par l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN), sous l’égide du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, et en partenariat avec l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Moroccan Agency for Sustainable Energy – Masen), Cluster Green H2, l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), cet événement constitue une plateforme dynamique pour la coopération interrégionale, les investissements à forte valeur ajoutée et l’innovation prospective.

LR/MAP