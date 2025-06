Addoha | Les préventes augmentent à 2.908 unités au premier trimestre 2025

Partager Facebook

Les préventes du groupe Douja Prom Addoha se sont élevées à 2.908 unités au premier trimestre 2025, en hausse de 13% par rapport à la même période de 2024.

Ces préventes se répartissent entre “Economique & Moyen Standing” (2.651 unités) et Haut Standing (257 unités), indique le groupe dans un communiqué, précisant que le chiffre d’affaires (CA) sécurisé s’est situé à plus de 9,6 milliards de dirhams (MMDH), dont 6,1 MMDH au Maroc et 3,5 MMDH en Afrique de l’Ouest.

Le nombre d’unités en cours de production est de 19.240 unités, dont 26% en Afrique de l’Ouest, fait savoir la même source.

Concernant le CA du T1-2025, il a atteint 722 millions de dirhams (MDH), en progression de 5% par rapport à la même période de 2024.

L’année 2025 a connu l’entrée en vigueur des modifications apportées au plan comptable du secteur immobilier à partir du 1er janvier 2025, concernant notamment les règles de comptabilisation des ventes par les promoteurs immobiliers.

Selon l’ancien mode de comptabilisation, ce CA aurait été de l’ordre de 851 MDH, en hausse de 24% par rapport au T1-2024.

Pour ce qui est de l’endettement net du groupe au 31 mars 2025, il a baissé de près de 200 MDH par rapport au 31 décembre 2024.

LR/MAP