L’UACC devient la première association Africaine et Arabe à rejoindre l’EACA

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) est devenue la première association professionnelle arabe et africaine à rejoindre l’European Association of Communication Agencies (EACA), l’organisation européenne de référence des agences de communication..

Créée en 1998, l’UACC fédère aujourd’hui 52 agences membres représentant plus de 85 % de l’activité publicitaire du Royaume, indique un communiqué de l’Union, affirmant que son entrée dans l’EACA constitue une reconnaissance internationale de son rôle structurant dans l’écosystème de la communication au Maroc et constitue une avancée majeure vers l’harmonisation des pratiques et des standards avec les meilleurs référentiels européens.

Grâce à cette intégration, l’UACC rejoint un réseau d’associations et d’agences opérant dans plus de plus de 30 pays, lui permettant de participer aux groupes de travail européens sur des enjeux clés : régulation, intelligence artificielle, durabilité, transparence ou encore publicité responsable, relève la même source, notant que l’Union bénéficiera d’un accès privilégié à des plateformes et initiatives stratégiques telles que l’AI Hub, les prix Effie Europe, le programme Ad Net Zero, ainsi qu’à des ressources exclusives sur les évolutions réglementaires et techniques en Europe.

“Cette adhésion à l’EACA est une étape fondatrice dans notre ambition de positionner les agences marocaines dans le concert international. Elle témoigne de la maturité de notre écosystème, de la qualité des expertises locales et de notre volonté de contribuer aux grandes réflexions qui structurent l’avenir de notre industrie”, a déclaré le président de l’UACC, Hassan Rouissi, cité dans le communiqué.

“Cette initiative marque une première étape concrète dans le déploiement de la stratégie d’ouverture internationale portée par la Commission Relations Internationales. Elle s’inscrit dans une dynamique plus large de partenariats structurants, visant à renforcer durablement le rayonnement institutionnel de l’UACC au Maroc, en Afrique et à l’international”, a affirmé, de son côté, le président de la commission Relations Internationales de l’UACC, Youssef Tazi.

Au-delà des avantages institutionnels et techniques, cette intégration représente une opportunité majeure pour faire rayonner le savoir-faire et les talents marocains à l’international. Elle permettra aux agences membres de l’UACC de participer activement aux réflexions collectives sur les enjeux structurants de la filière tout en mettant en lumière l’expertise créative et stratégique développée au Maroc.

Cette adhésion ouvrira également la voie à des collaborations renforcées avec plus de 40 universités européennes dans le cadre de projets académiques, à des cycles de formation avancés, ainsi qu’à de nouvelles passerelles d’échange et d’innovation pour les agences membres.

Cette adhésion s’inscrit dans une dynamique de projection internationale portée par l’UACC, qui entend renforcer sa visibilité sur la scène mondiale et multiplier les passerelles de collaboration avec les acteurs clés du secteur.

L’Union des Agences Conseil en Communication (UACC) est l’organisation professionnelle de référence au Maroc dans le domaine de la communication.

Créée en 1998, elle regroupe aujourd’hui 52 agences membres, qui concentrent plus de 85 % de l’activité publicitaire nationale. L’UACC a pour mission de promouvoir la valeur stratégique des métiers de la communication en tant que levier essentiel de création de valeur et de croissance économique. Elle se positionne également comme un interlocuteur légitime et structurant auprès des pouvoirs publics, des institutions et des partenaires de l’écosystème, en participant activement aux concertations professionnelles et aux réformes législatives.

L’action de l’UACC vise à accompagner la montée en compétences du secteur, en s’appuyant sur une veille active des tendances et une dynamique d’inspiration continue au service de la profession. Elle s’attache à structurer les pratiques et à défendre des principes fondamentaux d’éthique, de responsabilité et de juste rémunération, dans un souci d’équilibre entre les attentes des marques et les impératifs des agences. Elle œuvre enfin à renforcer les synergies entre les différents acteurs de la chaîne de valeur – annonceurs, agences, médias, instances publiques – pour bâtir un secteur plus cohérent, plus transparent et plus performant.

LR/MAP