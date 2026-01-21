SNTL | Réunion à Rabat pour examiner les résultats et valider le budget prévisionnel de 2026

La Société Nationale des Transports et de la Logistique (SNTL) a tenu, mardi à Rabat, son Conseil d’Administration, consacré à l’examen des résultats réalisés par la Société et à l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2026.

Adopté lors de cette session présidée par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, ce budget prévoit un chiffre d’affaires de 761 millions de dirhams (MDH), marquant une progression de 4% par rapport aux estimations de clôture pour l’année 2025, et une croissance notable de 7% en comparaison avec les réalisations de 2024, indique un communiqué du ministère.

Cette progression continue reflète la solidité de la performance de la SNTL et son rôle central dans le développement durable du secteur des transports et de la logistique au Maroc.

Le CA a approuvé également un budget d’investissement qui s’élève à 260,5 MDH comprenant notamment le projet de développement des entrepôts logistiques Agadir Sud, l’extension de la plateforme logistique Mohammedia et les projets liés à la digitalisation et aux infrastructures informatiques, précise la même source.

Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des mécanismes de gouvernance et en conformité avec les meilleures pratiques en la matière, le CA a procédé à la nomination des membres des comités spécialisés de la Société, à savoir le Comité stratégie et investissements, le Comité audit et risques, ainsi que le Comité nomination, rémunération et gouvernance.

Ces comités sont chargés d’assister le CA dans l’analyse et le suivi des dossiers relevant de leurs périmètres respectifs, en vue d’assurer une gouvernance efficiente et une prise de décision éclairée et conforme aux orientations stratégiques de la Société.

Dans le cadre du développement des services destinés aux administrations publiques et aux collectivités territoriales, le CA a pris connaissance de l’état d’avancement du projet de digitalisation des mécanismes de gestion du parc automobile, notamment à travers le déploiement de la plateforme numérique et l’adoption de la carte électronique “e-vignette”.

Ces mécanismes innovants visent à simplifier et sécuriser les procédures administratives, à améliorer l’efficacité de la gestion des flottes publiques et à renforcer la transparence dans le suivi et la gestion des ressources, contribuant ainsi à la rationalisation des dépenses publiques et au respect des principes du développement durable.

À fin 2025, le nombre de cartes “e-vignette” demandées et effectivement utilisées a dépassé 18.000, enregistrant une hausse de 150 % par rapport à 2024, relève le ministère.

Cette dynamique reflète l’engagement croissant des différentes entités publiques dans ce dispositif et conforte l’ambition de la SNTL de généraliser son usage à l’ensemble des administrations publiques, des établissements et entreprises publics ainsi qu’aux collectivités territoriales.

À ce jour, 701 entités publiques sont adhérentes à cette plateforme numérique, dont 376 collectivités territoriales.

A cette occasion, M. Kayouh a appelé à accélérer la mise en œuvre des projets en cours et à renforcer les performances de l’entreprise.

Ces orientations stratégiques visent à positionner la SNTL en tant qu’acteur de référence dans le développement et la modernisation du transport routier de marchandises et de la logistique dans notre pays, tout en consolidant son engagement en faveur d’un développement durable.

A l’issue de cette réunion, les membres du Conseil d’Administration ont adressé un message de fidélité et de loyauté à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, conclut le communiqué.

LR/MAP