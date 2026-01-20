Sahara | La pertinence du plan marocain d’autonomie au cœur d’une conférence à Es-Semara

Partager Facebook

L’Observatoire Sahara pour le développement et les partenariats a organisé, mardi à Es-Semara, une conférence sous le thème “L’initiative d’autonomie : de la régionalisation avancée vers un modèle marocain authentique”, qui a mis en avant la pertinence du plan proposé par le Royaume pour résoudre définitivement le conflit artificiel autour du Sahara marocain.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fédération marocaine pour la diplomatie parallèle, Issa Babana El Alaoui, a souligné que le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, proposé par le Royaume est une initiative authentique de gouvernance territoriale.

Il a, dans ce sens, expliqué que l’actualisation et la formulation détaillée de l’initiative d’autonomie, dans le cadre d’une approche participative associant les différentes forces vives de la nation, ont pour finalité l’élaboration d’une vision nationale intégrée qui permettra le règlement définitif de ce conflit artificiel qui n’a que trop duré.

Pour sa part, Hakim Touzani, professeur de droit international public et de sciences politiques à l’Université Ibn Zohr d’Agadir, a indiqué que la résolution onusienne 2797, adoptée le 31 octobre dernier, constitue un moment charnière incarnant une mutation structurelle profonde dans le traitement par le Conseil de sécurité du différend autour du Sahara marocain.

Dans son intervention, M. Touzani a estimé que la résolution historique du Conseil de sécurité a consacré l’Initiative d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté marocaine, comme la seule option réaliste et sérieuse pour clore ce conflit factice.

Il a précisé que la résolution 2797 constitue aussi “une rupture” avec les référentiels traditionnels du conflit, ajoutant qu’elle a reconnu la pertinence et la prééminence du plan d’autonomie comme unique base de toute solution.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part le gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate, en présence des élus et des chercheurs, la 2e édition du rapport annuel de l’Observatoire Sahara pour le développement et les partenariats a été présentée.

Ce rapport met en exergue les indicateurs et les perspectives de développement dans les provinces du Sud du Maroc, ainsi que l’élan diplomatique positif que connaît la cause nationale à la faveur des avancées récentes sur la scène internationale.

En outre, une convention a été signée entre la Fédération marocaine pour la diplomatie parallèle et l’Observatoire Sahara pour le développement et les partenariats portant sur le renforcement des compétences scientifiques et la promotion des recherches et des études scientifiques au service du rayonnement des provinces du Sud du Royaume.

