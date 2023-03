SM le Roi | Le Maroc est devenu aujourd’hui une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe

Partager Facebook

Le Maroc est devenu aujourd’hui une destination mondiale incontournable dans des secteurs de pointe, a affirmé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, dans un message adressé aux participants à la 1ère édition de la «Journée Nationale de l’Industrie», qui a ouvert ses travaux, mercredi à Casablanca.

La clé de cette réussite tient au fait que l’industrie nationale se fonde sur le principe d’ouverture économique mondiale et s’appuie sur des stratégies ambitieuses, clairement définies et déployées dans le cadre d’une vision territoriale globale, a souligné le Souverain dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

SM Le Roi a cité pour exemple dans cette réussite, le secteur de l’automobile dont le Royaume est devenu un leader continental, ainsi que les industries aéronautiques pour lesquelles il constitue une plateforme attractive fournissant les matériels, les pièces et les composants qu’elles nécessitent.

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a réalisé des progrès significatifs dans le domaine industriel et ces stratégies ont été conçues pour faire de l’industrie un levier central du développement économique du Maroc, un pourvoyeur majeur d’emplois, un catalyseur de l’investissement productif et de l’export et un vecteur de croissance et de développement au service du citoyen”, a souligné SM le Roi.

L’accompagnement de ces stratégies s’est effectué à travers la mise en place d’un réseau d’infrastructures industrielles, logistiques et énergétiques et la mise en œuvre de réformes structurelles pour améliorer le climat des affaires, la formation des compétences et la compétitivité de l’industrie marocaine, a poursuivi le Souverain.

Ces acquis et ces atouts, couplés à la stabilité politique et macro-économique du Royaume et à son savoir-faire industriel, ont permis à l’industrie marocaine de se positionner sur des métiers et spécialisations hautement technologiques et d’être un moteur de la croissance, de la production et de l’export, s’est félicité le Souverain.

Parallèlement, le Royaume a confirmé son statut d’acteur majeur de la sécurité alimentaire mondiale en général et africaine en particulier, à travers le développement de son industrie des fertilisants, offrant aux agriculteurs des produits de qualité, abordables et spécifiquement adaptés aux besoins des sols et des cultures de chaque région, a relevé le Souverain, soulignant qu’en contribuant à la valorisation des ressources halieutiques et agricoles du Maroc, l’industrie agro-alimentaire nationale concourt au renforcement de la souveraineté alimentaire.

Le secteur du textile et du cuir a également su tirer profit des mutations des chaînes de valeur mondiales en se positionnant sur des segments durables et à plus forte valeur ajoutée, a affirmé SM le Roi, estimant que tous ces secteurs et bien d’autres qui ont connu une dynamique de croissance similaire, notamment à l’export, ont renforcé la résilience de l’industrie marocaine.

«Ils lui ont permis de juguler l’impact de la crise de la Covid-19 et de jouer un rôle vital dans la consolidation de la souveraineté industrielle, sanitaire et alimentaire de notre pays», indique le message Royal, appelant à inscrire cette Journée nationale de l’industrie au calendrier des évènements économiques majeurs, en tant que rendez-vous annuel du secteur et de ses opérateurs.

“Nous donnons aussi comme orientation que ses prochaines éditions soient déclinées au niveau régional afin de mettre en valeur les potentialités industrielles locales et de traiter des défis spécifiques à chaque région”, a ajouté SM le Roi.

LR/MAP