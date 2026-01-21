CAF Football | Quatre joueurs marocains dans l’équipe type de la CAN 2025 (TSG)

21/01/2026

Quatre joueurs marocains figurent dans l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025, organisée du 21 décembre au 18 janvier, dévoilée mercredi par le groupe d’Etude Technique (TSG) de la CAF.

Il s’agit du gardien de but Yassine Bounou, « très performant durant tout le tournoi » et qui n’a encaissé que deux buts en sept matchs et ses coéquipiers Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Brahim Diaz qui a fini meilleur buteur du tournoi, lit-on dans un communiqué de l’instance africaine.

La liste est complétée par quatre joueurs du Sénégal, à savoir Moussa Niakhaté, Pape Gueye, Idrissa Gueye et Sadio Mané, en plus des Nigérians Calvin Bassey, Ademola Lookman et Victor Osimhen.

L’Équipe type du tournoi a été désignée par le TSG de la CAF qui a mis en place un modèle d’analyse technique entièrement intégré et à distance puis sur site pendant tout le tournoi, soutenu par des plateformes de données en direct, des flux vidéo multi-angles et des analystes vidéo dédiés.

