SNDD 2035 | La nouvelle stratégie nationale de développement durable présentée par Mme Benali

La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a exposé, mercredi au siège de la Fondation diplomatique à Rabat, les grands axes des stratégies et initiatives nationales en matière de développement durable.

S’exprimant lors du 147e carrefour diplomatique, dans le cadre de la célébration du 26e anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, la ministre a affirmé que la stratégie nationale de développement durable (SNDD), lancée par le Souverain en 2017, s’est déclinée à travers un bon nombre d’initiatives, de plans et de stratégies, qui accorde une importance capitale au développement humain et socio-économique au niveau territorial.

Le ministère a été chargé d’élaborer une nouvelle version de la SNDD, après celle de 2021, en vue de l’aligner avec les orientations du Nouveau Modèle de Développement, le programme gouvernemental et l’agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, a-t-elle expliqué, ajoutant que cette nouvelle version est “très inclusive” et s’appuie sur des consultations intégrant les 12 régions du Royaume, la diaspora marocaine et les résidents au Maroc.

“Lors de l’élaboration de cette nouvelle version, nous avons également fait en sorte de mettre en place des indicateurs SMART et d’avoir une approche Agile tenant compte du contexte national et international”, a-t-elle poursuivi, notant que la SNDD 2035 comprend six domaines de transformation, avec une attention particulière portée à l’énergie et à la sécurité hydrique et alimentaire.

En outre Mme Benali a passé en revue les leviers de changement résultant des consultations menées, parmi lesquels elle a cité la législation, la régulation, le capital humain et l’innovation digital, ainsi que la recherche et développement, assurant que l’ensemble des acteurs et parties prenantes ont recommandé de mettre en place des outils fiscaux, économiques et financiers à même d’encourager davantage le développement durable du Royaume.

Pour sa part, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a assuré que la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a fait du développement durable et de la transition énergétique un choix stratégique pour consolider la souveraineté énergétique du Royaume.

Et de rappeler que le Maroc a adopté en 2009, la stratégie énergétique nationale, axée sur le développement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la promotion de l’intégration régionale, relevant que cette stratégie, déclinée en programmes aux objectifs bien définis, a permis au Royaume d’accéder au cercle très restreint des pays producteur d’énergies renouvelables.

Engagé dans l’élaboration d’un modèle prometteur de coopération Sud-Sud, le Maroc, selon M. Habek, a consolidé cette voie en lançant une série d’initiatives visant l’accès aux énergies renouvelables et la promotion de l’efficacité énergétique, citant dans ce sens la création des trois commissions africaines sur le climat et l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (Triple A).

Par ailleurs, il a souligné que le projet de Gazoduc Africain Atlantique constitue un modèle d’intégration énergétique en Afrique qui contribuera au développement du continent, à travers l’intégration des économies de la région et le soutien des projets régionaux et internationaux de transition énergétique, tout en ouvrant la voie au transfert d’hydrogène vert entre l’Afrique et l’Europe.

Cette rencontre, marquée par la présence d’ambassadeurs accrédités à Rabat et de représentants d’organisations internationales, a été une occasion idoine pour mettre en lumière les perspectives et les efforts du Maroc en termes de développement durable et de transition énergétique, ainsi que l’importance du multilatéralisme et de la coopération internationale en la matière.

