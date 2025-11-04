Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa au Kenya pour une visite de travail

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, est arrivée, mardi après-midi à Nairobi, pour une visite de travail de deux jours, à l’invitation de Son Excellence Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya.

A son arrivée à l’aéroport international Jomo Kenyatta, SAR la Princesse Lalla Asmaa a été accueillie par Son Excellence Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya.

Cette visite au Kenya s’inscrit pleinement dans la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, plaçant l’humain, la dignité et la solidarité au cœur du développement du Maroc, un pays ouvert sur le monde et porteur de solutions humaines et durables.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa est accompagnée, lors de cette visite de travail, d’une délégation composée de responsables de la Fondation et de représentants institutionnels marocains.

Cette visite vient consacrer le rayonnement du modèle marocain d’inclusion que la Fondation Lalla Asmaa déploie depuis le Royaume, où plus de 850 enfants sourds ont déjà bénéficié d’une greffe cochléaire, d’une prise en charge médicale et éducative complète, leur permettant d’entendre, d’apprendre et de s’épanouir pleinement.

Un modèle unique au monde, aujourd’hui partagé avec 21 pays à travers l’Afrique, la région MENA et l’Amérique latine, qui reconnaissent dans cette expérience marocaine une source d’inspiration et de coopération durable.

