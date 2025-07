Résidence du Royaume à New York | Célébration de la la glorieuse Fête du Trône 2025

Partager Facebook

L’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale a offert, mercredi à la Résidence du Royaume à New York, une brillante réception pour marquer la célébration du 26è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux Ancêtres.

Cette réception a été marquée par la présence des ambassadeurs et du corps diplomatique des Etats membres de l’ONU, des hauts responsables du Secrétariat des Nations Unies et des correspondants de la presse internationale accréditée auprès des Nations Unies.

Des représentants de la communauté marocaine, particulièrement ceux résidant dans la grande région new-yorkaise, ainsi que des personnalités du monde des affaires ont également pris part à cette réception.

Les invités ont chargé l’ambassadeur Hilale de transmettre leurs chaleureuses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’ensemble du peuple marocain pour cette heureuse occasion. Ils ont tenu à exprimer leur très haute estime et admiration à la Personne de Sa Majesté le Roi et à la dynamique de développement inclusif et multidimensionnel que connaît le Royaume, sous le leadership éclairé du Souverain.

Ces convives se sont, par la même, félicités du rayonnement diplomatique du Royaume au sein des Nations Unies, en tant que fervent avocat des causes africaines, notamment dans les domaines du développement durable, le maintien et la consolidation de la paix, la coopération Sud-Sud et triangulaire et la promotion des droits de l’Homme, et ce dans le cadre de la Vision Royale pour un Maroc proactif et engagé en faveur des objectifs et des principes de l’ONU.

LR/MAP