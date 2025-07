Ambassade du Maroc en Chine | Célébration à Pékin de la Glorieuse Fête du Trône 2025

Partager Facebook

L’ambassade du Maroc en Chine a organisé, mercredi soir à Pékin, une brillante réception à l’occasion de la célébration du 26ème anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cet événement, présidé par l’ambassadeur de SM le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a été rehaussé par la présence de Liu Bin, ministre assistant des Affaires étrangères et membre du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), représentant officiel du gouvernement chinois.

Environ 500 personnes ont été conviées à cette cérémonie organisée dans un palace de Pékin, dont de hauts responsables du ministère des Affaires étrangères chinois, des représentants du PCC et d’entreprises chinoises ayant des investissements ou des projets de partenariat au Maroc, ainsi que des représentants d’institutions financières et de fonds d’investissement opérant notamment en Afrique.

Étaient également présents à cette cérémonie des ambassadeurs de pays frères et amis, des hommes d’affaires, des représentants d’organisations internationales, des acteurs des milieux médiatiques et académiques, ainsi que des membres de la diaspora marocaine en Chine.

Lors de la réception, les convives ont pu visionner des vidéos projetées sur un écran géant, mettant en exergue les Activités Royales menées durant l’année écoulée, les grands chantiers lancés dans le Royaume et les progrès réalisés dans de nombreux domaines sous la conduite éclairée de SM le Roi.

Les invités ont tenu à adresser leurs chaleureuses félicitations à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône, tout en soulignant l’évolution substantielle et prometteuse des relations diplomatiques et des partenariats entre le Royaume et la Chine.

Les ressortissants marocains établis en Chine, présents en nombre significatif à cette réception, ont exprimé leur reconnaissance pour l’attention particulière que Sa Majesté le Roi accorde aux Marocains résidant à l’étranger, formant le vœu que le Très-Haut préserve le Souverain et lui accorde santé et longue vie.

La riche gastronomie marocaine a suscité un véritable engouement parmi les invités. Le service du thé à la menthe, rituel emblématique de la culture marocaine, a également été mis à l’honneur.

