Programme « Tahfiz Niswa » | M. Akhannouch déclare l’autonomisation économique des femmes priorité nationale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a affirmé, lundi à Rabat, que l’autonomisation économique des femmes est devenue une priorité nationale incontournable dans la construction du Maroc émergent.

Dans un exposé présenté à l’occasion de la séance mensuelle des questions orales sur les politiques publiques à la Chambre des représentants, consacrée au thème “Rôle de l’économie sociale et solidaire dans le tissu productif et promotion du développement social et territorial”, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement a lancé un programme ambitieux intitulé “Tahfiz niswa”, qui vise à soutenir et à encourager les initiatives féminines pour créer des coopératives structurées et durables répondant aux besoins locaux.

Il a expliqué que ce programme constitue un levier essentiel de l’emploi des femmes, en en faisant, au côté d’autres initiatives, des mécanismes pour concrétiser la vision du gouvernement ayant pour objectifs de renforcer l’autonomisation économique des femmes et d’améliorer leur accès au marché du travail.

Par ailleurs, M. Akhannouch a assuré que le gouvernement veille, parallèlement aux opérations de soutien et de financement de plusieurs programmes et projets mis en oeuvre, à poursuivre la mise en oeuvre du programme “Mourafaka”, qui vise à soutenir les coopératives nouvellement créées à raison de 500 coopératives par an, selon trois axes ayant trait au diagnostic stratégique, à la formation collective et au soutien individuel.

Le Chef du gouvernement a également fait état du parachèvement du programme “Génération Solidarité”, une initiative nationale annuelle visant à encourager les jeunes à s’engager dans le travail coopératif global et durable, notant que depuis son lancement, ce programme a contribué au financement de plus de 128 projets coopératifs au profit des jeunes.

M. Akhannouch a, dans le même sillage, relevé que la relance et la promotion des produits locaux constituent un pilier important de la vision du gouvernement pour le développement de l’économie sociale et solidaire, et un mécanisme essentiel pour un marketing territorial efficace, tout en offrant une opportunité pour les acteurs de partager les innovations et de renforcer la dynamique des territoires.

Il a ajouté que la période allant de 2021 à 2025 a été marquée par l’organisation de 20 éditions de salons régionaux de l’économie sociale et solidaire, réparties sur les différentes régions du Royaume, ainsi que l’exposition de produits et services de plus de 3.600 structures de l’économie sociale et solidaire, avec une représentation féminine atteignant 54 % et une forte présence de la femme rurale.

Parallèlement à ces manifestations, a poursuivi M. Akhannouch, plus de 14.000 collaborateurs et collaboratrices ont bénéficié de sessions de formation et d’ateliers organisés, avec un taux de participation féminine de l’ordre de 59 %, tandis que le chiffre d’affaires total réalisé grâce à la commercialisation des produits des exposants s’est élevé à environ 200 millions de dirhams.

Il a ajouté que 16 éditions de marchés mobiles de l’économie sociale et solidaire ont été organisées, réparties sur différentes régions du Royaume, ayant permis de présenter les produits et services d’environ 1.300 structures de l’économie sociale et solidaire, avec une représentation féminine atteignant 54 %.

M. Akhannouch a indiqué que, dans ce contexte, une expérience inédite est en cours visant à créer des structures régionales modèles pour l’économie sociale et solidaire, avec pour objectif principal de promouvoir les produits locaux et régionaux, assurer une plateforme permanente d’exposition et de commercialisation au profit des coopératives, et améliorer les revenus des groupes cibles.

Le Chef du gouvernement a, dans ce cadre, mis en avant le suivi de la mise en œuvre des travaux de la plateforme, de l’observatoire régional et de la Maison de l’économie sociale et solidaire à Oujda, outre le suivi de la mise en œuvre des travaux de l’incubateur Bensouda pour l’économie sociale et solidaire à Fès, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des travaux d’une plateforme pour la promotion et la commercialisation des produits locaux et de la Maison de l’économie sociale à Azilal.

LR/MAP