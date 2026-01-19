Artisanat et économie sociale | 1,23 MMDH d’exportations jusqu’à novembre 2025 (M. Akhannouch)

Partager Facebook

La valeur des exportations du secteur de l’artisanat a atteint jusqu’à novembre dernier quelque 1,23 milliard de dirhams, en hausse de 11 % par rapport à la même période de 2024, a indiqué, lundi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Dans un exposé sur le “rôle de l’économie sociale et solidaire dans le tissu productif et la promotion du développement social et territorial”, présenté lors de la séance mensuelle des questions orales sur la politique générale à la Chambre des représentants, M. Akhannouch a affirmé que ce secteur a fait preuve d’un dynamisme croissant, qui s’est traduit par des chiffres reflétant son importance en tant que véritable levier pour la création de valeur.

Il a également souligné que les exportations de ce secteur ont totalisé 1,1 milliard de dirhams en 2024, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2019 et un taux de croissance annuel moyen de 7,4 % entre 2021 et 2024.

“Ces indicateurs confirment la capacité des produits de l’artisanat marocain à s’intégrer dans les marchés internationaux et à renforcer la présence du label Maroc à l’échelle mondiale”, a-t-il ajouté.

Ce secteur, a relevé M. Akhannouch, a connu une transformation qualitative en matière d’organisation et de protection sociale, dans le cadre de la mise en œuvre du Registre national de l’artisanat, qui compte désormais près de 440.000 artisans.

Il a rappelé, à cet égard, le lancement du chantier de la Carte professionnelle de l’artisan, en cours de généralisation au niveau des différentes Chambres professionnelles.

Concernant la politique gouvernementale pour développer le secteur de l’artisanat et promouvoir la commercialisation de ses produits, le Chef du gouvernement a fait savoir que 70 salons locaux, régionaux et nationaux ont été organisés en 2024 (6 salons par région en moyenne), qui ont attiré quelque 2.520.000 visiteurs et généré un chiffre d’affaires de près de 52,5 millions de dirhams.

Au titre de 2025, un contrat-programme a été signé avec les Chambres d’artisanat pour l’organisation de salons entre juin et octobre, en les associant à l’activité touristique estivale et aux grands événements nationaux et internationaux, dont la Coupe d’Afrique des nations 2025, a-t-il rappelé.

Par ailleurs, M. Akhannouch a passé en revue une série de mesures destinées aux coopératives féminines, qui représentent plus de 47 % de l’ensemble de ces structures actives dans le secteur de l’artisanat, afin de garantir leur autonomisation et de mettre en avant leur rôle essentiel dans la relance et le développement des activités artisanales.

A cet égard, il a évoqué le programme des “Maisons de l’artisane” qui comprend plus de 100 espaces au profit d’environ 3.900 artisanes dans des domaines tels que le tissage traditionnel de tapis, la broderie et la couture, en plus de permettre à 300 unités de production féminines d’obtenir des certifications, ainsi que des programmes de formation professionnelle progressive et le renforcement des capacités techniques et de l’éducation financière au profit des coopératives féminines.

