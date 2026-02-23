Plus de 60 acteurs majeurs de la distribution touristique espagnole se réunissent à Essaouira

Partager Facebook

Plus de 60 acteurs majeurs de la distribution touristique espagnole, représentant notamment des compagnies aériennes, des agences de voyage et des tour-opérateurs, ont pris part, dimanche à la Cité des Alizés, à un séminaire professionnel dédié à la promotion de la destination Essaouira.

Organisé par le Conseil Provincial du Tourisme (CPT) d’Essaouira, avec le concours de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), et en partenariat avec la compagnie aérienne espagnole Vueling, la Fédération Andalouse des Agences de Voyage (FAAV) et la Fédération Catalane des Agences de Voyage (ACAVE), ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’événement stratégique “Essaouira Connect” (20-24 février) et vise principalement à consolider les liens avec le marché touristique espagnol, tout en renforçant les partenariats professionnels et les flux entre les deux rives.

Ce conclave ambitionne, en outre, de soutenir et de pérenniser les liaisons aériennes directes Barcelone-Essaouira et Séville-Essaouira, en capitalisant sur ces connexions pour accroître l’attractivité de la Cité des Alizés et dynamiser les arrivées en provenance des régions andalouse et catalane.

A cette occasion, les participants ont pris part à une série de workshops professionnels et de sessions de networking B2B, au cours desquels plusieurs présentations ont été livrées sur les atouts touristiques, culturels et balnéaires d’Essaouira, qui continue de confirmer son positionnement en tant que pôle touristique de premier plan à l’échelle internationale, figurant notamment parmi les destinations marocaines les plus prisées par les voyageurs espagnols ces dernières années.

Dans une déclaration à la MAP, le président du CPT d’Essaouira, Redwane Khanne, a mis en avant la solidité des relations liant Essaouira aux régions d’Andalousie et de Catalogne, notant que cet événement entend créer des engagements commerciaux concrets entre les opérateurs locaux et les professionnels espagnols.

“Au-delà d’un simple voyage de familiarisation, l’événement “Essaouira Connect” se veut un levier structurant de développement touristique, favorisant des partenariats durables et une montée en puissance de la destination sur les marchés andalou et catalan”, a-t-il souligné.

De son côté, le délégué provincial du Tourisme, Younes Dbibirha, a fait savoir que cette initiative a permis aux acteurs touristiques locaux d’identifier et de rencontrer de nouveaux partenaires potentiels, l’ultime finalité étant de sceller des partenariats solides et durables pour une promotion optimale de la destination Essaouira.

Approché par la MAP, Jose Luis Galindo, directeur général de l’agence de voyage sévillane “Viajes Catedral”, active depuis plus de 30 ans sur le marché marocain, a salué l’ouverture récente des lignes directes assurées par Vueling depuis Barcelone et Séville vers Essaouira, estimant que ces connexions aériennes constituent un atout majeur pour le développement de la destination.

Il a également relevé “l’évolution significative” de l’offre hôtelière et des services touristiques dans la ville, ajoutant que “la Cité des Alizés a profondément changé et surprend agréablement par la qualité de son accueil et de ses infrastructures”.

Même son de cloche chez Rosa Macia, représentante de l’agence catalane “Evenia Travel”, qui a exprimé son enthousiasme à l’issue de sa découverte de la destination, mettant en relief “l’énorme diversité” de l’offre hôtelière et la qualité des prestations susceptibles d’être proposées aux clients du marché catalan.

Au programme de l’événement “Essaouira Connect” figurent plusieurs activités, notamment des ateliers professionnels, des sessions de networking et des visites de terrain aux principaux sites et lieux d’attraction touristique de la destination.

Ces visites comprennent des circuits à travers l’emblématique ancienne médina, les remparts historiques, les établissements hôteliers et maisons d’hôtes, ainsi que les infrastructures culturelles et balnéaires, permettant aux participants de découvrir de près la diversité et la qualité de l’offre touristique d’Essaouira.

À travers cette initiative, les acteurs du secteur touristique d’Essaouira réaffirment leur engagement à poursuivre les efforts visant à consacrer la destination en tant que pôle culturel, balnéaire et d’exception, conjuguant authenticité, hospitalité et ouverture sur le monde.

LR/MAP