Pêche Maritime | Driouich s’entretient avec des délégations des Îles Baléares et d’ONU Femmes

La secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, s’est entretenue, mardi à Rabat, avec des délégations du gouvernement des Îles Baléares et d’ONU Femmes, autour des perspectives de lancement de la deuxième phase du projet “Appui à l’inclusion économique des femmes œuvrant dans le secteur de la pêche”.

La délégation d’ONU Femmes a été présidée par sa représentante au Maroc, Myriem Ouchen Noussairi, alors que la délégation du gouvernement des Îles Baléares a été conduite par Manuel Pavón, directeur général de la coopération, Juan Fortuny, responsable de la coopération entre les îles Baléares et le Maroc, et María Estela Blanco, spécialiste en coopération internationale, indique le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime dans un communiqué.

Dans le détail, les échanges ont porté sur les perspectives de lancement d’une deuxième phase du projet, dont la première a été mise en œuvre dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette nouvelle phase visera à étendre l’initiative à d’autres zones côtières et à aborder des thématiques complémentaires, telles que la résilience climatique, la durabilité des écosystèmes marins et la valorisation locale des produits de la mer, afin d’en renforcer l’impact socio-économique.

S’exprimant à cette occasion, Mme. Driouich a salué la qualité du partenariat entre les trois parties, soulignant que cette initiative traduit une vision commune de développement durable et inclusif, dans laquelle les femmes jouent un rôle actif tout en bénéficiant des politiques publiques.

Elle a également mis en exergue, lors de cette réunion tenue dans le cadre de la première phase du projet, les résultats tangibles enregistrés dans les communes de Belyounech, Fnideq, M’diq et Martil, notamment en matière de renforcement des capacités des coopératives féminines, d’amélioration des conditions de travail et de valorisation des produits de la mer.

Cette coopération tripartite a permis à de nombreuses femmes exerçant dans la pêche et les activités connexes, telles que la fabrication des filets, des hameçons ou la transformation des produits de la mer, de bénéficier de programmes de formation, d’équipements adaptés et de nouvelles opportunités économiques. Ces acquis s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale plaçant l’autonomisation des femmes et la durabilité des ressources halieutiques au cœur de ses priorités.

Par ailleurs, la délégation de l’Exécutif des Îles Baléares, accompagnée des représentantes d’ONU Femmes et des responsables dudit Secrétariat, effectuera, mercredi, une visite de terrain dans la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, fait savoir le communiqué.

Au programme, une visite de l’unité de semi-conserve d’anchois à Belyounech, ainsi que des coopératives Blue Fish, Bsmet El Bahriat et Rio Martil, afin d’évaluer l’impact du projet sur le terrain, recueillir les témoignages des bénéficiaires et valoriser les initiatives réussies en matière d’autonomisation économique et de développement inclusif.

Cette initiative reflète l’engagement commun du Maroc, du gouvernement des Îles Baléares et d’ONU Femmes à consolider un partenariat stratégique et durable en faveur de l’égalité des chances, de la promotion du leadership féminin et de la préservation des ressources marines.

Financé par le gouvernement des Îles Baléares et mis en œuvre conjointement par le Secrétariat d’État chargé de la Pêche maritime et ONU Femmes, ce projet vise à favoriser l’autonomisation économique des femmes rurales dans le secteur de la pêche, à travers un accompagnement technique, institutionnel et communautaire

En effet, il s’inscrit dans une approche intégrée du développement durable et de l’égalité des genres au sein des communautés côtières.

LR/MAP