Orange Maroc étend son réseau numérique avec l’ouverture d’un 2e ODC à Agadir

Orange Maroc a inauguré mardi à Agadir, son Orange Digital Center (ODC), le deuxième au Maroc après celui de Rabat lancé en mars 2022.

Dénommée Azul Digital, cette structure a pour mission d’accompagner et stimuler l’écosystème numérique de la région Souss-Massa, soutenir l’entrepreneuriat et les startups et servir de pont entre le monde académique et professionnel en outillant les compétences de Digital Skills.

“Nous sommes très fiers d’inaugurer aujourd’hui notre deuxième Orange Digital Center au Maroc. La ville d’Agadir est désormais dotée d’une pépinière complète qui accompagnera le développement digital de la région et les jeunes compétences”, a déclaré à cette occasion, le Directeur Général d’Orange Maroc, Hendrik Kasteel.

“Cette ouverture témoigne de notre engagement continu en faveur de la transformation digitale du pays et l’accessibilité du numérique à une plus grande frange de la population”, a-t-il noté.

Pour sa part, la Secrétaire Générale d’Orange Maroc, Hind Lfal a souligné que “L’Orange Digital Center d’Agadir est bien plus qu’un centre de formation, c’est un véritable tremplin pour l’insertion professionnelle des jeunes”.

Et d’ajouter qu’ “à travers nos programmes complets et gratuits, allant de la formation au numérique à l’accompagnement des startups, nous leur offrons les outils et les compétences dont ils ont besoin pour réussir dans le monde digital de demain. L’ODC d’Agadir est un investissement dans l’avenir des jeunes et du Maroc.”

De son côté, le président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, a fait part de l’engagement de la région à poursuivre l’appui aux différentes initiatives visant à soutenir les compétences des jeunes dans le domaine digital ainsi que la généralisation du programme de formation en métiers d’avenir au niveau des plates-formes des jeunes dans les provinces et préfectures de Souss-Massa.

L’Orange Digital Center est un espace unique qui réunit quatre programmes stratégiques. Il s’agit de l’Ecole du Code qui propose des formations gratuites et organise des événements autour du numérique et le FabLab Solidaire, un atelier de fabrication numérique ouvert à tous pour créer et prototyper des innovations.

Il est question aussi d’Orange Fab, un accélérateur de startups qui accompagne les porteurs de projets à fort potentiel et d’Orange Ventures Africa , un fonds d’investissement qui finance les startups africaines dans des secteurs clés comme la fintech, l’e-santé et l’edtech.

En marge de l’inauguration de l’ODC d’Agadir, deux conventions de partenariat ont été signées entre Orange Maroc et l’Université Ibn Zohr d’Agadir ainsi que l’Université Internationale d’Agadir (Universiapolis).

Ces partenariats visent à mettre en place des programmes de formation et de réinsertion professionnelle, consolidant ainsi l’engagement d’Orange Maroc dans le développement des compétences des jeunes de la région.

Il a été procédé également à la signature d’une mémorandum d’entente entre la région de Souss-Massa et Orange Maroc visant le renforcement du programme du développement numérique en faveur des jeunes.

Avec l’ouverture d’Azul Digital, Orange compte désormais deux Orange Digital Centers, trois ODC Clubs, deux FabLabs et 10 universités partenaires. Ces programmes stratégiques ont profité à plus de 15.500 bénéficiaires, constitués principalement de jeunes marocains dont près de la moitié sont des femmes.

Plus de 200 formations ont été déployées, 1.200 bénéficiaires ont décroché des emplois et 300 startups ont été accompagnées.

Selon Orange Maroc, ces réalisations confirment l’efficacité des méthodes d’apprentissage prodiguées par les experts d’Orange Maroc et l’utilité du modèle prôné par Orange, où toutes les parties prenantes sont représentées, notamment le monde académique et universitaire, les entreprises, le secteur public et les autorités locales.

Et de poursuivre qu’à travers l’ouverture de l’Orange Digital Center d’Agadir, Orange Maroc réitère son engagement en faveur de l’accessibilité du numérique à tous, le renforcement de l’employabilité des jeunes, ainsi que sa contribution à l’émergence d’un écosystème digital performant au Maroc.

