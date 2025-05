Leipzig | Coopération maroco-française dans le domaine du transport

Partager Facebook

Le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, s’est entretenu, jeudi à Leipzig, avec le ministre délégué français chargé des Transports, Philippe Tabarot, sur les moyens de renforcer la coopération maroco-française dans le domaine du transport, avec un accent particulier sur les transports aérien, maritime et ferroviaire.

Lors de cette réunion bilatérale, tenue en marge du 18e Sommet du Forum International du Transport (21 – 23 mai), les deux ministres ont salué l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui unissent le Royaume du Maroc et la République française dans plusieurs domaines et particulièrement dans les secteurs du transport et de la logistique.

MM. Kayouh et Tabarot ont souligné, dans ce cadre, l’importance de renforcer les liaisons aériennes entre le Maroc et la France, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision “Aéroports 2030”, lancée par le Maroc et qui vise à doubler la capacité d’accueil des aéroports nationaux pour passer de 40 millions à 80 millions de voyageurs.

Les deux ministres ont également fait part de leur volonté de renforcer la coopération maroco-française au sein des instances internationales, avec à leur tête l’Organisation de l’aviation civile international (OACI) et l’Organisation maritime internationale (OMI), soulignant ainsi l’engagement de Rabat et de Paris à se soutenir mutuellement dans le cadre de ces Instances internationales stratégiques.

Ils ont, par ailleurs, salué le partenariat historique maroco-français dans le domaine du transport ferroviaire, qui connait actuellement une nouvelle dynamique suite aux conventions signées lors de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc, qui ont ouvert de nouvelles perspectives prometteuses pour des projets communs dans ce secteur vital.

LR/MAP