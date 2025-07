Le Maroc participe au douzième Congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire en Chine

Partager Facebook

La douzième édition du Congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire s’est ouverte mardi à Pékin sous le thème “la grande vitesse ferroviaire: Innovation et développement pour une vie meilleure”, avec la participation du Maroc.

Organisé par l’Union internationale des chemins de fer (UIC), cet événement de référence se déroulera jusqu’à vendredi et réunira plus de 3.000 experts et professionnels du secteur ferroviaire venus du monde entier pour échanger sur les dernières innovations technologiques et les défis futurs du transport ferroviaire à grande vitesse.

Le Maroc, qui a accueilli la précédente édition à Marrakech en mars 2023, est représenté à cette conférence par une délégation dirigée par Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF), qui est accompagné par Abdellatif Zaghnoun, directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État (ANGSPE).

En marge des travaux du congrès, M. Khlie prendra part à la 106ème assemblée générale de l’UIC, où le Maroc occupe la vice-présidence de l’organisation ainsi que la présidence de la région Afrique.

Tenu tous les deux à trois ans depuis 1992, le Congrès mondial sur la grande vitesse ferroviaire est le principal forum international de dialogue entre les professionnels du secteur. Cette manifestation offre l’opportunité d’examiner l’évolution des trains à grande vitesse à l’échelle mondiale et de mettre en lumière les innovations technologiques les plus récentes du domaine.

Le programme de cette édition s’articule autour de sessions plénières, de tables rondes et de sessions parallèles permettant des discussions approfondies sur la planification, la construction, les technologies, les équipements, la gestion opérationnelle et la sécurité ferroviaire.

Selon les organisateurs, cette édition pékinoise mettra en lumière les réalisations de la Chine, qui possède le plus vaste réseau ferroviaire à grande vitesse au monde s’étendant sur plus de 46.000 kilomètres.

LR/MAP