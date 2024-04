L’identité africaine est profondément ancrée dans les choix politiques du Maroc sous le leadership de SM le Roi (Bourita)

Partager Facebook

L’identité africaine est profondément ancrée dans les institutions et les choix politiques du Maroc, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

S’exprimant à l’ouverture de la Conférence ministérielle régionale de l’Afrique du Nord, organisée par le Royaume du Maroc et la République togolaise sous le thème “Panafricanisme et migration”, M. Bourita a indiqué que le Royaume est fortement riche par son “afro-optimisme assumé”, qui se traduit notamment par sa politique africaine proactive englobant divers domaines de coopération et sa politique humaniste en matière de migration.

Le Maroc, a-t-il poursuivi, a prôné une approche humaniste et solidaire en adoptant dès 2013 une nouvelle politique migratoire basée sur une démarche participative incluant divers aspects, dont le respect des droits de l’Homme, la conformité au Droit international, la coopération internationale et la responsabilité partagée.

Symbole de cet afro-optimisme, la politique migratoire du Royaume a permis la régularisation de dizaines de milliers de migrants dans un contexte régional et international marqué par un “rétrécissement caractérisé de l’espace humanitaire”, a fait savoir M. Bourita.

Co-présidée par M. Bourita et le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Togolais de l’extérieur, Robert Dussey, dont le pays assure la présidence du Haut Comité chargé de superviser l’Agenda décennal sur les racines africaines et les diasporas, cette Conférence, organisée en format virtuel, se tient dans le cadre du processus préparatoire du 9ème Congrès panafricain qui aura lieu du 29 octobre au 02 novembre prochains à Lomé, sous la thématique “Renouveau du panafricanisme et rôle de l’Afrique dans la réforme des institutions multilatérales : mobiliser les ressources et se réinventer pour agir”.

L’organisation par le Royaume du Maroc de cette Conférence, à laquelle prennent part plusieurs ministres et hauts responsables africains, intervient dans la continuité du rôle pionnier du Royaume en matière de migration, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Leader de l’Union africaine sur la question de la migration.

Elle constitue aussi une occasion de réaffirmer et de rappeler l’engagement du Royaume du Maroc et son leadership sur les questions migratoires et ses initiatives pour la promotion d’une migration sûre et responsable, sur les plans continental et international.

LR/MAP