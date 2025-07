CAN féminine Maroc 2024 | Le trophée de la compétition dévoilé à Casablanca

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi à Casablanca, le tout nouveau trophée de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine, prévue du 5 au 26 juillet courant au Maroc, un symbole fort de l’essor et de la reconnaissance du football féminin à travers le continent africain.

Ce nouveau trophée a été dévoilé lors d’une cérémonie en partenariat avec le sponsor TotalEnergies, marquée par la présence de figures emblématiques du football féminin africain dont des joueuses et des entraineuses.

Inspiré directement du trophée de la CAN masculine, le nouveau trophée de la CAN féminine va bien au-delà d’une simple récompense : il incarne, selon la CAF, une célébration de l’égalité, de l’unité et de l’excellence.

Son esthétique présente des pétales identiques s’élevant en spirale, chacun représentant une nation participante. Ensemble, ils forment la silhouette d’une fleur en pleine éclosion.

Du cœur de cette structure florale émerge une sphère dorée, discrètement texturée comme un ballon de football. Ornée d’une carte d’Afrique en or brillant, elle reflète, d’après la CAF, l’ambition, la fierté et l’influence mondiale du continent dans le football féminin.

Confectionné en argent étincelant et en or mat, le corps du trophée est cerclé d’un anneau doré gravé du logo de la CAF, marquant l’engagement de la Confédération à valoriser le football féminin dans ses 54 associations membres. Sa base, en marbre blanc repose sur des lignes dorées et porte le nom de la compétition en lettres d’or mat.

Présente lors de la cérémonie de présentation du nouveau trophée de la CAN féminine, la coach marocaine de l’équipe féminine du TP Mazembe, Lamia Boumehdi, s’est dite honorée de participer à cet événement, se félicitant de “la révolution” que connait le football féminin africain ces dernières années.

Championne de la dernière Ligue des champions africaine féminine, organisée au Maroc, avec le club RD congolais, Mme Boumehdi a mis en avant l’intérêt grandissant pour le football féminin à l’échelle continentale et son développement aussi bien sur le plan technique, tactique que physique.

S’agissant de la CAN féminine (Maroc-2024), l’entraineuse marocaine a dit s’attendre à ce que cette compétition soit un succès à tous les niveaux, d’autant que le Maroc a tous les atouts pour réussir l’organisation d’événements sportifs d’envergure, évoquant notamment les infrastructures sportives de grande qualité dont dispose le Royaume.

La CAN féminine (Maroc-2024) connaitra la participation de 12 équipes réparties en 3 groupes.Le Maroc, pays hôte, a hérité du groupe A aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

LR/MAP