Tourisme | Le Royaume du Maroc accueille 8,9 millions de touristes au S1-2025

Le Maroc a accueilli 8,9 millions de touristes au premier semestre 2025, affichant une progression de 19% par rapport à la même période de 2024 (1,4 million de touristes supplémentaires), annonce le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et l’Economie Sociale et Solidaire.

Ce premier semestre très prometteur maintient ainsi la tendance à la hausse et confirme le positionnement du Royaume comme destination de choix, offrant des perspectives encourageantes pour le reste de l’année 2025, indique le ministère dans un communiqué.

Le mois de juin contribue à cette dynamique avec 1,7 million d’arrivées, soit une hausse de 11% par rapport à 2024, marquant le meilleur mois de juin jamais enregistré à date, précisé le communiqué.

Et de noter que cette ouverture positive de la saison estivale devrait consolider la croissance observée, d’autant plus que la période estivale représente traditionnellement un pic d’activité pour le secteur touristique marocain.

“Ces résultats confirment l’attractivité du Maroc et notre capacité à attirer un nombre croissant de touristes”, a relevé la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée par le communiqué.

“Nous entamons la deuxième moitié de l’année avec deux chantiers prioritaires, à savoir le renforcement de l’aérien et l’accélération du développement de l’offre d’hébergement et d’animation pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante”, fait savoir la ministre.

LR/MAP