Le Maroc et le Brésil unis par une vision commune de la coopération Sud-Sud (M. Alj)

Le Maroc et le Brésil, des leaders régionaux aux aspirations mondiales, sont unis par une vision commune de la coopération Sud-Sud, fondée sur la complémentarité et la confiance, a affirmé, mercredi à Marrakech, le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

“Le partenariat entre le Maroc et le Brésil n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat d’un choix stratégique. En tant qu’acteurs clés du Sud, nous nous engageons à faire de la coopération Sud-Sud une force économique puissante au service de nos populations”, a souligné M. Alj, qui s’exprimait à l’occasion du Forum LIDE Brésil-Maroc, une rencontre économique de haut niveau réunissant plus d’une centaine de chefs d’entreprise et de responsables institutionnels des deux pays.

Ce forum d’envergure constitue une occasion non seulement d’honorer les liens durables qui unissent le Maroc et le Brésil, mais également d’aller de l’avant vers un “partenariat stratégique pour l’avenir”, a ajouté M. Alj, notant que les perspectives de consolidation des liens bilatéraux en matière économique sont plus prometteuses que jamais.

Avec plus de 50 accords de libre-échange, le Maroc offre un accès aux marchés africains, européens, américains et du Moyen-Orient, représentant plus de 2,4 milliards de consommateurs, a fait valoir le président de la CGEM, faisant observer que le Brésil, de son côté, est une puissance économique importante.

Ainsi, a-t-il soutenu, le Maroc et le Brésil représentent deux “portes d’entrée stratégiques” aux marchés à fort potentiel, relevant qu’ensemble, les deux pays peuvent “contribuer à façonner un nouveau corridor de coopération entre l’Amérique latine et l’Afrique, un corridor axé sur le commerce, l’investissement et l’innovation”.

“À la CGEM, nous nous engageons à faire avancer cette cause par le biais du Conseil d’affaires Maroc-Brésil, et nous nous efforcerons de transformer les discussions d’aujourd’hui en résultats durables”, a-t-il conclu.

Dans le même sillage, le président de LIDE Maroc, Mohamed Aujjar a mis en avant le potentiel de la coopération existant entre le Maroc et le Brésil, soulignant l’engagement des opérateurs des deux pays de développer davantage leurs liens commerciaux.

“Grâce aux réformes structurelles entreprises au Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’affirme de plus en plus comme un hub régional pour les investissements étrangers”, a assuré M. Aujjar, faisant remarquer que cette rencontre permettra aux opérateurs économiques des deux pays d’explorer de nouvelles voies pour nouer des partenariats gagnant-gagnant et bâtir une coopération solide et durable.

Organisé par le Groupe des Leaders d’Entreprise (LIDE), ce forum, rehaussé par la participation de l’ancien président brésilien, Michel Temer, ainsi que de ministres, diplomates et acteurs économiques, ambitionne de renforcer la coopération bilatérale et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’affaires entre le Maroc et le Brésil.

Au programme figurent plusieurs panels portant sur des thèmes variés, tels que l’agro-industrie, la transition énergétique, le commerce, le tourisme, la technologie et les services.

