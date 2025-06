Le Maroc renforce sa position de hub technologique régional, selon le chef du gouvernement

Partager Facebook

Le Maroc œuvre à la consolidation de son positionnement en tant que hub technologique régional, à la faveur d’importants investissements dans l’innovation, la formation et la souveraineté numérique, a affirmé, mardi à Casablanca, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de l’inauguration du Centre de Recherche et Développement (R&D) d’Oracle Maroc, M. Akhannouch a souligné que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale Maroc Digital 2030, lancée en septembre dernier, avec pour ambition de placer le numérique au cœur du projet de société impulsé par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette stratégie, a-t-il poursuivi, érige le numérique en levier de croissance économique, en instrument de modernisation de l’administration publique et en outil structurant de réduction des disparités sociales et territoriales.

Le Chef du gouvernement a rappelé à cette occasion la visite au Maroc, en 2022, de la présidente-directrice générale d’Oracle Corporation, qui a été suivie deux ans plus tard par la signature d’une convention de partenariat stratégique pour soutenir l’expansion et le développement du centre R&D d’Oracle Maroc.

M. Akhannouch a fait savoir que le nouveau centre emploiera plus de 1.000 ingénieurs marocains à l’horizon 2027, avec 40 % des effectifs basés hors de l’axe Casablanca-Rabat. Oracle prévoit également, selon le Chef du Gouvernement, la formation et la certification de plus de 20.000 étudiants marocains à travers des programmes intégrés conçus en collaboration avec les universités nationales.

Il s’agit, a-t-il précisé, d’une étape majeure qui permettra au Royaume de se positionner non seulement comme une terre d’accueil pour les projets d’innovation, mais aussi comme un producteur actif de talents, de solutions numériques et de technologies à forte valeur ajoutée.

De son côté, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement, chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Mme Amal El Fallah Seghrouchni, a mis en avant le rôle croissant du Maroc dans la chaîne mondiale de développement technologique durable, soulignant l’importance des partenariats stratégiques public-privé dans cette dynamique.

Elle a indiqué que l’inauguration du centre R&D d’Oracle Maroc illustre une politique volontariste reposant sur une logique de co-construction avec le secteur privé, visant un impact mesurable en matière de création d’emplois, de transfert de compétences et d’innovation.

La ministre a également rappelé que le Maroc accueillera en septembre prochain un hub digital régional arabo-africain, dédié à l’intelligence artificielle, aux sciences des données et à l’innovation technologique. Ce projet, mené en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), vise à faire du Royaume un acteur central de la coopération numérique sur le continent.

Pour sa part, M. Craig Stephen, vice-président exécutif d’Oracle, a salué la qualité des profils marocains, affirmant que le choix d’investir au Maroc repose sur la richesse de son vivier de compétences, sur son positionnement stratégique et sur la solidité de son engagement en faveur de la transformation numérique.

Il a réaffirmé l’engagement d’Oracle à accompagner le Maroc dans sa dynamique technologique, notamment à travers le développement de solutions innovantes, sécurisées et souveraines, au service des marchés africains, moyen-orientaux et internationaux.

La cérémonie d’inauguration de ce centre s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, M. Mohamed Saâd Berrada, et du président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), M. Chakib Alj.

En marge de cette cérémonie, la multinationale a annoncé son intention d’implanter deux régions cloud publiques à Casablanca et à Settat. Ces infrastructures permettront aux entreprises, administrations et startups marocaines de bénéficier de services cloud avancés, tout en respectant les exigences de souveraineté et de conformité réglementaire.

LR/MAP