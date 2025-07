Forum LIDE Brésil-Maroc | Vers une coopération économique renforcée et durable (Zidane)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc et le Brésil, unis par une histoire commune et animés d’une volonté partagée, sont déterminés à inscrire leur partenariat dans la durée, au service d’un avenir plus intégré, plus durable et plus prospère, a souligné, mercredi à Marrakech, le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des politiques publiques, Karim Zidane.

“Entre le Maroc et le Brésil, il n’y a pas seulement une histoire ancienne, mais une vision commune du futur. Une vision du progrès par l’investissement et de la coopération par la confiance”, a indiqué M. Zidane, qui intervenait à l’ouverture du Forum LIDE Brésil-Maroc, une rencontre économique de haut niveau réunissant plus d’une centaine de chefs d’entreprise et de responsables institutionnels des deux pays.

L’héritage “historique” entre les deux pays constitue le “socle d’une coopération sud-sud exemplaire”, a relevé le ministre délégué, mettant l’accent sur l’importance de consolider ce partenariat à travers des projets concrets, mutuellement bénéfiques et résolument tournés vers l’action.

Les échanges commerciaux entre les deux pays ont triplé en deux décennies, atteignant plus de 2,5 milliards de dollars en 2023 grâce à une “dynamique encourageante”, a-t-il soutenu, notant que “le niveau d’investissement croisé reste en retrait par rapport à ce potentiel, traduisant un réservoir d’opportunités encore largement sous-exploité”.

Ainsi, a fait observer M. Zidane, ce Forum économique revêt une importance particulière en ce qu’il vise à insuffler un “nouvel élan à une relation fondée sur le respect mutuel, la complémentarité et l’ambition partagée”, assurant qu’il est temps de franchir “un nouveau palier”.

Sous l’impulsion éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’est affirmé comme un acteur économique crédible, un hub régional et un pont naturel entre les continents, a martelé M. Zidane, précisant que ce positionnement repose sur une stabilité politique, institutionnelle et économique reconnue, des infrastructures logistiques de classe mondiale, une main-d’œuvre jeune, compétente et entrepreneuriale, et un accès préférentiel à un marché de plus de 2,5 milliards de consommateurs, grâce à plus de 50 accords de libre-échange.

“Le Maroc n’est pas seulement une porte d’entrée vers l’Afrique, il est un carrefour stratégique entre l’Europe, le monde arabe, l’Afrique subsaharienne et les Amériques”, a insisté M. Zidane.

Organisé par le Groupe des Leaders d’Entreprise (LIDE), ce forum, rehaussé par la participation de l’ancien président brésilien, Michel Temer, ainsi que de ministres, diplomates et acteurs économiques, ambitionne de renforcer la coopération bilatérale et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’affaires entre le Maroc et le Brésil.

Les panels organisés dans le cadre de ce conclave portent sur des thèmes variés, tels que l’agro-industrie, la transition énergétique, le commerce, le tourisme, la technologie et les services.

LR/MAP