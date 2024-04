Transformation des systèmes agroalimentaires | Sadiki s’entretient avec le DG de la FAO

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, s’est entretenu mercredi à Rabat avec le directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Qu Dongyu, en visite au Maroc pour la 33ème session de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique (ARC33), prévue du 18 au 20 avril.

Ces échanges ont porté sur les progrès réalisés par le Maroc en matière de production durable, notamment dans les secteurs agricole, forestier et de la pêche, dans le cadre de la mise en œuvre des trois stratégies sectorielles nationales, à savoir “Génération Green” pour le développement du secteur agricole, “Halieutis” pour le développement du secteur de la pêche et “Forêts du Maroc” pour le développement du secteur forestier.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis l’accent sur la stratégie de coopération entre le Royaume du Maroc et la FAO visant à renforcer les systèmes agroalimentaires à l’échelle nationale et africaine, tout en réaffirmant leur vision commune et leur engagement envers la réalisation des Objectifs de Développement Durable.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Sadiki a fait savoir que les deux parties ont échangé sur le partenariat entre le Maroc et la FAO, ainsi que sur les stratégies nationales mises en place dans différents secteurs.

Les discussions ont également porté sur les perspectives futures de développement et de coopération, ainsi que sur la question de la transformation des systèmes agroalimentaires sous l’effet du changement climatique, a indiqué le ministre.

Pour sa part, le DG de la FAO s’est félicité de l’excellence des relations entre le Royaume du Maroc et l’Organisation onusienne, exprimant sa gratitude pour l’hospitalité du Maroc et son rôle proactif dans les dynamiques régionales, notamment en matière de coopération Sud-Sud.

Accompagné par le ministre, le DG de la FAO a visité le Centre national de surveillance des navires de pêche (CNSNP), un instrument stratégique pour la gestion durable des ressources halieutiques et la sécurité des activités maritimes du Maroc. Ce dernier illustre l’engagement du Royaume envers la préservation de ses ressources halieutiques et de ses océans pour les générations futures.

La visite de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) a, quant à elle, permis de s’enquérir du Programme de recherche moyen terme (PRMT) 2021-2024, du schéma de sélection pour l’amélioration des céréales, des variétés de céréales récemment inscrites au catalogue officiel et des variétés de semences d’orge développées.

La délégation a en outre visité le laboratoire de qualité des céréales ainsi que la banque de gènes du Centre international de recherche agricole dans les zones arides (ICARDA). La tournée de la délégation s’est poursuivie par la visite du centre hospitalier vétérinaire universitaire de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV), qui se veut le premier à l’échelle du continent africain.

Cette rencontre s’est tenue à la veille du coup d’envoi de l’ARC33 où 54 délégations, dont plus de 40 conduites par des ministres de l’Agriculture africains, se réuniront à Rabat pour définir les priorités avec la FAO pour les deux prochaines années, dans le but de réaliser un changement transformateur et durable dans les systèmes agroalimentaires à travers le continent.

Il est à rappeler que le Maroc assurera la présidence de la Conférence régionale de la FAO pour l’Afrique pendant deux années consécutives.

