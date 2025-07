Paris | Talbi Alami s’entretient avec la présidente de l’Assemblée nationale française

Partager Facebook

Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, mercredi à Paris, avec la présidente de l’Assemblée nationale française, Yaël Braun-Pivet, en marge de la 50ème session de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, qui se tient du 09 au 13 juillet.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitail et des députés Lhoussaine Ouallal et Latifa Lablih, M. Talbi Alami et Mme Braun-Pivet se sont félicités de l’excellence des relations bilatérales, portées par une dynamique exceptionnelle entre le Royaume et la République française.

Dans une déclaration à la MAP, le président de la Chambre des Représentants a souligné que cet entretien a été l’occasion de mettre en avant la profondeur des liens unissant les deux pays, portés par la volonté des deux chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et S.E.M le Président Emmanuel Macron, qui ont donné une forte impulsion à la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les échanges ont aussi permis de souligner l’excellence des relations parlementaires entre les deux institutions, aussi bien dans leur dimension bilatérale que multilatérale, fondées sur la coopération, le respect mutuel et la coordination au niveau des différentes instances parlementaires internationales, a indiqué M. Talbi Alami.

Les deux patries ont exprimé leur volonté commune de valoriser les acquis de la coopération bilatérale et d’activer les mécanismes parlementaires, notamment l’échange et le partage d’expériences et d’expertise, les visites parlementaires et l’action des groupes d’amitié. L’accent a été mis à cet égard sur le Forum parlementaire franco-marocain, dont la prochaine session sera tenue au Maroc, a ajouté M. Talbi Alami.

L’entretien, a-t-il poursuivi, a également permis d’aborder les questions d’ordre régional et international d’intérêt parlementaire commun, tant dans l’espace francophone qu’au sein d’instances régionales et internationales.

À cette occasion, le président de la Chambre des Représentants a signé le Livre d’or de l’Assemblée nationale française.

M. Talbi Alami conduit la délégation marocaine à la 50ème session de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF) qui se tient au Sénat et à l’Assemblée nationale de la république française jusqu’à dimanche, rappelle-t-on.

Pour sa part, Mme Lablih, qui représente le réseau des femmes parlementaires francophones, a souligné que le Maroc a joué un rôle important dans la création de ce réseau, faisant part du dynamisme du Royaume au sein de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie dans la promotion de l’approche genre et l’échange d’expériences, notamment avec les Parlements africains.

La députée a également affirmé que les travaux de cette Assemblée ont permis de mettre en exergue les avancées majeures du Royaume en matière de promotion de la femme sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Fondée en 1967, l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie est une organisation internationale regroupant 95 membres des Parlements et des Organisations parlementaires des cinq continents.

Elle vise à promouvoir la démocratie, les droits de l’Homme et l’État de droit, ainsi qu’à encourager le dialogue et l’échange d’expériences interparlementaires et soutenir la diversité linguistique et culturelle.

LR/MAP