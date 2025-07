Morocco Gaming Expo 2025 | Lancement de la 2e édition au Palais des Sports de Rabat

Partager Facebook

Le coup d’envoi de la 2e édition de la “Morocco Gaming Expo”, placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été donné mercredi au Palais des Sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, en présence d’une pléiade de personnalités politiques et économiques marocaines et étrangères.

Initié par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, cet événement qui se poursuivra jusqu’au 06 juillet ambitionne de mettre en lumière un écosystème marocain de gaming en pleine expansion et de favoriser les échanges entre jeunes entrepreneurs, startups, créateurs de contenu et opérateurs nationaux et internationaux.

S’exprimant en ouverture de cette manifestation, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a indiqué que l’édition 2025 de la “Morocco Gaming Expo” marque une étape importante dans le parcours du Royaume vers l’édification d’une économie numérique développée, fondée sur la créativité, l’innovation et la valorisation des jeunes compétences marocaines.

“Depuis fin 2021, nous avons travaillé sans relâche pour faire du Maroc un pôle régional et africain dans l’industrie du gaming, un secteur énorme qui se développe à un rythme effréné”, a-t-il indiqué, notant que la taille du marché mondial de cette industrie est d’environ 300 milliards de dollars US et devrait atteindre 535,29 milliards USD d’ici 2033.

Dans ce sens, il a fait observer que l’essor mondial que connaît le secteur des jeux vidéos offre de nombreuses opportunités que le Maroc doit absolument saisir pour en tirer profit à la faveur des compétences humaines dont il dispose.

“En orientant ces jeunes compétences vers les domaines relatifs au développement des jeux vidéos à travers des formations axées sur la conception des jeux, la programmation et les arts numériques, nous pourrions forger une nouvelle génération de développeurs et créateurs marocains à même de rivaliser à l’échelle internationale”, a-t-il relevé.

A cet égard, le ministre a souligné que le Maroc, conscient de l’importance de la transition numérique, s’est déjà inscrit sur cette voie en œuvrant à développer l’industrie du gaming à travers notamment la conclusion d’un partenariat avec ISART DIGITAL, l’une des meilleurs écoles internationales de développement de jeux électroniques.

Grâce à la Sage Vision Royale, le Maroc est capable de s’ériger en acteur majeur dans l’industrie des jeux vidéos tant au niveau régional qu’international, a-t-il ajouté, estimant que le riche patrimoine culturel du Royaume peut servir de source d’inspiration pour les développeurs des jeux électroniques leur permettant de concevoir des jeux attractifs reflétant l’identité marocaine.

De son côté, l’invité d’honneur de cette édition Yoshiki Okamoto, directeur et producteur de jeux pour la société OKAKICHI et directeur représentatif de la “Japan Game Culture Promotion Foundation”, a souligné que le Maroc dispose de toutes les conditions nécessaires pour devenir une puissance en matière de l’industrie du gaming.

“Le Maroc compte aujourd’hui de nombreuses start-ups et se montre extrêmement ambitieux dans le monde du e-sport. Les jeunes marocains ont le courage et la volonté d’aller de l’avant et de relever les défis”, s’est réjoui ce célèbre concepteur japonais de jeux vidéo.

Porté par la fougue de sa jeunesse et animé d’une forte volonté de réussite, le Royaume, a-t-il poursuivi, est en mesure de s’ériger en acteur clé du gaming.

Lors de la cérémonie d’ouverture, marquée par la présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour et de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, M. Bensaid a visité les différents stands des startups œuvrant dans ce domaine, qui offrent un aperçu des innovations et des projets portés par les entrepreneurs marocains.

La 2è édition de la “Morocco Gaming Expo” propose une programmation riche en séminaires, tournois, conférences et workshops animés par des experts de renom.

De multiples thématiques y sont abordées et portent essentiellement sur les tendances actuelles de l’industrie du gaming, le marketing et la commercialisation des jeux vidéo, les perspectives et opportunités de l’industrie de l’E-sport et la programmation des jeux vidéos.

LR/MAP