Morocco Gaming Expo | La coopération franco-marocaine à l’honneur autour du VGC et VGI

La deuxième édition de la Morocco Gaming Expo, qui se tiendra du 2 au 6 juillet au Palais des Sports de Rabat, sera marquée par la participation d’une délégation française composée d’une trentaine de professionnels issus de studios, d’éditeurs, d’écoles, de syndicats et d’associations professionnelles de l’industrie.

Selon un communiqué de l’Institut français du Maroc, deux dispositifs majeurs de la coopération franco-marocaine autour du jeu vidéo – Video Game Creator (VGC) et Video Game Incubator (VGI) – auront leurs stands à cet événement phare de l’industrie du jeu vidéo en Afrique, indique l’Institut français dans un communiqué.

Portés par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’ambassade de France – Institut français du Maroc ainsi que par ISART Digital et LEVEL LINK Partners, les programmes VGC et VGI visent à former les talents marocains et accompagner les studios émergents, précise la même source.

Le programme Video Game Creator (VGC), lancé en janvier 2025, propose une formation certifiante de dix mois alliant compétences techniques et créativité, tandis que le programme Video Game Incubator (VGI), lancé en mars 2025, accompagne neuf studios marocains prometteurs grâce à un suivi personnalisé et professionnalisant, des formations ciblées et un accès à des experts internationaux du secteur, explique-t-on.

“La présence conjointe des programmes VGC et VGI, ainsi que celle de la délégation française à la Morocco Gaming Expo, illustre parfaitement la nature unique et structurante du partenariat qui unit la France et le Maroc dans l’industrie du jeu vidéo. Elle souligne notre engagement pour soutenir un écosystème robuste et innovant, offrant des perspectives concrètes et durables à la jeunesse marocaine”, souligne Agnès Humruzian, Directrice générale de l’Institut français du Maroc, citée par le communiqué.

La participation de la délégation française, qui compte des personnalités majeures du secteur, offrira aux jeunes talents marocains des “opportunités précieuses” pour découvrir les dernières avancées du secteur grâce à de nombreuses rencontres, conférences et tables rondes.

La présence française s’inscrit dans le cadre de la déclaration d’intention signée en octobre 2024 par les ministres de la Culture marocain et français lors de la visite d’État du Président de la République française au Maroc.

Elle bénéficie du programme Fonds équipe France (FEF) Création, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, qui vise à renforcer les échanges entre les écosystèmes marocain, français et internationaux en matière d’innovation numérique, de formation et de production de contenu culturel, conclut le communiqué.

LR/MAP