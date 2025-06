Oppo accorde une licence de brevets au groupe Volkswagen pour la technologie 5G

Partager Facebook

OPPO, acteur majeur des technologies intelligentes, a annoncé, jeudi, la signature d’un accord mondial de licence de brevets avec le groupe Volkswagen, permettant au constructeur automobile d’accéder à son portefeuille de brevets essentiels aux normes cellulaires, incluant la 5G.

Cette collaboration vise à renforcer les fonctionnalités des véhicules connectés de Volkswagen à travers l’ensemble de sa gamme internationale, indiquent les deux parties dans un communiqué.

“Nous sommes heureux d’initier cette collaboration avec Volkswagen à travers cet accord de licence de brevets”, a déclaré Vincent Lin, directeur des licences de propriété intellectuelle chez OPPO, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre : “Nous tenons à remercier l’équipe propriété intellectuelle de Volkswagen pour son engagement et sa vision, qui ont permis de concrétiser ce partenariat. Cet accord reflète non seulement la position d’OPPO en tant que leader dans l’innovation des technologies cellulaires, mais aussi notre volonté de contribuer à un écosystème de propriété intellectuelle solide, pérenne et favorable à l’innovation et au développement de l’industrie”.

De son côté, Robin Cefai, Chief IP Licensing Officer chez Volkswagen, a dit : “Ce partenariat avec OPPO représente un exemple concret de collaboration constructive, équilibrée et axée sur les enjeux commerciaux dans le domaine des licences de brevets essentiels aux normes”.

“Il traduit l’engagement de Volkswagen à valoriser la propriété intellectuelle et à privilégier des solutions durables, bénéfiques pour l’ensemble des parties prenantes”, a-t-il ajouté.

Cet accord, le premier du genre conclu par OPPO avec un constructeur de véhicules connectés, témoigne de l’extension progressive de ses technologies cellulaires essentielles au-delà des smartphones, en particulier dans le secteur automobile.

Les brevets essentiels à la 5G d’OPPO sont aujourd’hui présents dans plus de 40 pays et régions à travers le monde. D’après la plateforme d’analyse de brevets LexisNexis® IPlytics, OPPO se classait au huitième rang mondial en matière de solidité de son portefeuille de brevets 5G en janvier 2025.

En date de mars 2025, OPPO totalise plus de 113.000 demandes de brevet déposées et détient plus de 62.000 brevets accordés dans le monde.

L’entreprise poursuit ses investissements dans des technologies de pointe telles que la 5G/6G, l’intelligence artificielle, la recharge rapide, l’imagerie et la vidéo, affirmant ainsi son rôle de référence mondiale en matière d’innovation et de propriété intellectuelle de haute valeur.

LR/MAP