Le Royaume du Maroc participe aux Assemblées générales de l’OMPI à Genève

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Royaume du Maroc prend part aux Assemblées générales de l’Organisation mondiale de la Propriété industrielle (OMPI), qui se tiennent jusqu’au 17 juillet à Genève, avec la participation de plus de 1.000 délégués, dont une quarantaine de ministres.

Le Maroc est représenté à la séance d’ouverture de cette grand-messe de l’innovation et de la propriété intellectuelle, inaugurée mardi, par une délégation conduite par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid.

Au cours de ces Assemblées, les participants devront notamment examiner le programme de travail pour la prochaine période biennale 26-27 ainsi que les activités du programme en 2024.

Parmi les moments phares de cette rencontre figure le lancement, mercredi, du rapport “World Intangible Investment Highlights”, qui examinera les activités en 2024 et les tendances à long terme des investissements dans les données, les logiciels, la recherche-développement, les marques et d’autres actifs protégés par la propriété intellectuelle qui jouent un rôle de plus en plus important dans le PIB mondial.

L’événement sera marqué aussi par l’annonce des lauréats du Prix mondial de l’OMPI. Lancés en 2022, les prix mondiaux de l’OMPI récompensent les petites entreprises, les jeunes start-ups et les spin-outs universitaires qui ont su tirer parti de la propriété intellectuelle et soutenir l’innovation et la création de manière exceptionnelle afin d’atteindre des objectifs commerciaux et d’améliorer la société.

La délégation marocaine comprend également l’ambassadeur représentant permanent du Royaume à l’ONU-Genève, M. Omar Zniber, le Directeur général de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), M. Abdelaziz Babqiqi, et la Directrice générale du Bureau Marocain du Droit d’Auteur (BMDA), Mme Dalal Mhamdi Alaoui.

LR/MAP