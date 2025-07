CAN féminine | Le Maroc tire son épingle du jeu face à la Zambie (2-2)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La sélection marocaine féminine de football et son homologue zambienne se sont quittées sur un nul (2-2), en match comptant pour la 1ère journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2024, samedi soir au stade Olympique de Rabat.

Les Lionnes de l’Atlas ont été surprises par un but précoce signé Barbra Banda dès la première minute de jeu, mais les protégées du coach espagnol Jorge Vilda ne se sont pas laisser impressionner par cette ouverture du score et ont tenté de remettre les pendules à l’heure, notamment par le biais de Nouhaila Benzina (4è) et Ghizlane Chebbak (5è).

Un effort récompensé par un but d’égalisation signé Ibtissam Jraidi (12è) du point de penalty après le recours au VAR.

Ce but d’égalisation a boosté la confiance des Lionnes de l’Atlas qui ont déroulé leur jeu dans tous les compartiments pour creuser l’écart, avant que la Zambie ne prenne l’avantage par une réalisation de Racheal Kundananji (27è).

Les joueuses zambiennes ont maintenu la pression sur la défense marocaine par des passes longues en profondeur pour tenter de surprendre la gardienne Khadija Er-Rmichi qui s’est illustrée dans un face-à-face contre Barbra Banda (45+1è).

De retour des vestiaires, les Lionnes de l’Atlas ont été plus audacieuses offensivement avec des incursions à partir des flancs pour disperser le bloc défensif des Zambiennes, notamment par le biais de Sanaa Mssoudy (63è) qui a remplacé Yasmin M’Rabet.

Les Lionnes de l’Atlas ont été plus entreprenantes et se sont créées plus d’occasions lors de cette seconde période grâce notamment à la virevoltante Sanaa Mssoudy qui a revigoré la ligne offensive marocaine et Fatima Tagnaout.

La capitaine des Lionnes de l’Atlas, Ghizlane Chebbak a réussi à remettre les compteurs à zéro en inscrivant le but de l’égalisation à la 87è minute de jeu.

La cérémonie d’ouverture de la CAN féminine de football, qui se déroule du 5 au 26 juillet au Maroc, a été marquée par un show époustouflant de sons et lumières accompagné de feux d’artifices. Le clou du spectacle a été la prestation de la chanteuse marocaine Jaylann qui a enflammé les gradins par son dernier tube.

Le match d’ouverture de cette CAN s’est déroulé en présence, notamment, du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid et du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, ainsi que des responsables de la CAF.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront, mercredi prochain, la RD Congo pour le compte de la 2è journée, avant de croiser le fer, le 12 juillet, avec le Sénégal.

LR/MAP