Le Groupe Al Omrane examine son bilan 2024 et le plan d’action pour 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Conseil de surveillance du Holding Al Omrane, réuni lundi à Rabat sous la présidence de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et vice-présidente du Conseil de surveillance du Holding Al Omrane, Fatima Ezzahra El Mansouri, a examiné le bilan de l’année 2024 et le plan d’action pour 2025.

À l’ouverture de la réunion, tenue en présence des membres du Conseil et des représentants des départements concernés, Mme El Mansouri a souligné la mobilisation du Groupe, en tant que bras armé de l’État en matière d’habitat, de développement territorial et d’aménagement urbain, et levier stratégique essentiel dans la mise en œuvre des politiques publiques initiées par le ministère, avec un impact direct sur la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, indique un communiqué du département.

“Nous avons demandé au Groupe Al Omrane d’arrêter un plan d’action précis et détaillé de sa contribution dans le programme d’aide directe au logement Daam Sakane, dans le cadre de la consolidation de l’État social, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à faciliter l’accès à un logement décent aux citoyennes et aux citoyens”, a relevé la ministre, citée dans le communiqué.

Engager une implication renforcée dans le cadre de Daam Sakane

Mme El Mansouri a mis en exergue le succès du programme d’aide directe au logement, depuis son lancement en janvier 2024, soulignant que sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le programme d’aide directe au logement “a insufflé une impulsion forte et salutaire au secteur immobilier national”.

Et d’ajouter que “ce programme connait un succès depuis son lancement en janvier 2024”, en enregistrant, à ce jour, 145.033 demandes émises par 123.897 demandeurs dont 24,7% sont des MRE, tandis que le nombre d’aides versées, a atteint, pour sa part, 43.228 avec un montant total de 3,5 milliards de DH.

Par ailleurs, 62,9% des aides octroyées concernent les logements entre 300.000 DH et 700.000 DH, tandis que 37,1% des aides représentent des logements dont le prix est inférieur à 300.000 DH.

A travers la mise en chantier de 17.025 nouvelles unités (en propre et dans le cadre de PPP), et l’achèvement de 4.315 unités cette année, le Groupe Al Omrane joue un rôle déterminant pour répondre concrètement aux attentes légitimes des citoyens en matière de logement, tout en soutenant une relance durable du secteur immobilier.

Une dynamique de transformation ambitieuse

Concernant les réalisations en 2024 et les perspectives en 2025, Mme El Mansouri a relevé qu’”il est primordial que le Groupe Al Omrane maintienne la dynamique collective enclenchée depuis juin 2023 et mène à terme l’ensemble des chantiers de transformation stratégiques engagés, lesquels couvrent désormais toutes les dimensions de son activité”.

La ministre a, dans ce cadre, “encouragé le Groupe à poursuivre résolument ses efforts visant à accélérer le délestage du stock, enjeu majeur pour améliorer son efficacité opérationnelle et optimiser l’utilisation de ses ressources et à faire du Groupe Al Omrane une locomotive de Daam Sakane dans les zones péri-urbaines et rurales, en respectant les spécificités territoriales”.

Par la même occasion, la ministre a mis en avant les attentes du Conseil de surveillance vis-à-vis du GAO, en insistant sur la reconstitution proactive de la réserve foncière du Groupe qui doit être une priorité stratégique, car elle est essentielle pour garantir la pérennité de l’activité et renforcer durablement le rôle moteur d’Al Omrane dans le développement urbain et territorial du Royaume.

Des performances opérationnelles et financières en 2024

De son côté, le Président du Directoire du Groupe Al Omrane, Housni El Ghazaoui, a fait observer que le groupe est “engagé dans une dynamique de transformation ambitieuse. Initiée en juillet 2023, cette refonte stratégique a permis de redéfinir une vision plus ambitieuse, centrée sur l’accélération de la performance et l’optimisation de ses modèles de gestion”.

Dans ce cadre, le Groupe a adopté de nouvelles orientations plaçant le citoyen au cœur de sa stratégie, en parfait alignement avec la stratégie du ministère de tutelle et la politique actionnariale de l’État, en initiant des chantiers de transformation de l’ensemble de ses processus, a-t-il expliqué.

En effet, l’année 2024 s’inscrit comme une étape clé dans la trajectoire du Groupe Al Omrane, qui enregistre des performances solides, confirmant la pertinence des transformations engagées.

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint 5.402 MDH, enregistrant une progression de 27% par rapport à l’année précédente.

Cette dynamique de croissance s’accompagne d’une hausse exceptionnelle des recettes, qui s’élèvent à 6.518 MDH, soit une augmentation de 38% par rapport à 2023, et de 69% par rapport à 2022.

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa politique d’optimisation financière, avec une gestion rigoureuse permettant de réduire son endettement de manière significative. Ce dernier a ainsi reculé de 9%, passant de 8.405 MDH en 2023 à 7.628 MDH en 2024, consolidant ainsi la viabilité financière du Groupe.

Un engagement pour le développement social et territorial

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement urbain et de l’accessibilité au logement, le Groupe a poursuivi ses efforts d’investissement, avec un volume global de 5.419 MDH en 2024, en hausse de 19%.

Cette ambition s’est traduite concrètement par le lancement de 8.309 nouvelles unités de production, soit une progression de 27%, et par l’achèvement de 14.083 unités, enregistrant une hausse de 30%.

La confiance renouvelée des pouvoirs publics se traduit également par un volume de commandes de l’État en nette progression, atteignant 4.222 MDH, soit une hausse de 147 % par rapport à l’exercice précédent.

Suite au séisme qui a frappé la région d’Al Haouz, le 8 septembre 2023, le Groupe s’est mobilisé pour assurer une assistance technique aux bénéficiaires permettant une reconstruction rapide, sécurisée et qualitative.

Pour relever ce défi majeur, Al Omrane a mobilisé une équipe d’experts composée de 47 collaborateurs, 62 ingénieurs, 240 architectes, 130 bureaux d’études techniques, 23 laboratoires spécialisés et plus de 70 entreprises partenaires.

Ces résultats attestent de la montée en puissance du Groupe Al Omrane et de sa capacité à conjuguer transformation, performance et engagement citoyen.

Fort de cette dynamique, le Groupe entend poursuivre ses efforts pour renforcer son impact et consolider sa position d’acteur clé du développement territorial et de l’habitat au Maroc.

Cette dynamique sera confortée davantage en 2025, avec un investissement de 7,32 milliards de DH, en augmentation de 34% par rapport à 2024, dans le but de consolider son rôle dans le développement urbain et répondre aux besoins de citoyens dans toutes les régions du Royaume.

LR/MAP