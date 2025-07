Le FM6I annonce la sélection de 14 sociétés de gestion pour piloter des fonds sectoriels et thématiques

Partager Facebook

Le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement (FM6I) a annoncé, jeudi, la sélection d’une liste de 14 sociétés de gestion de fonds sectoriels et thématiques, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt n°FM6i/AMI/01/23.

Ces sociétés auront pour mission de contribuer au renforcement des capitaux propres des entreprises, rehausser leurs capacités à investir et créer des emplois durables, indique un communiqué du FM6I.

La mise en place de ces fonds constitue l’un des principaux modes d’intervention du FM6I, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, contenues dans son Discours du 9 octobre 2020, rappelle le communiqué.

Et de noter que les 14 sociétés de gestion sélectionnées ont réussi à mobiliser près de 14,5 milliards de dirhams de capitaux nationaux et internationaux en plus de l’enveloppe qui leur a été allouée par le FM6I de l’ordre de 4,5 milliards de dirhams, soit une taille globale de 19 milliards de dirhams et un effet multiplicateur de plus de quatre fois (4x).

Selon la même source, ces sociétés de gestion assurent une large couverture des secteurs prioritaires de l’économie nationale en cohérence avec la politique d’investissement du FM6I, à travers 3 fonds spécialisés dans l’industrie, 1dans l’agriculture et l’agro-industrie, 2 dans le tourisme, 1 dans le transport et la logistique et 7 généralistes.

Les fonds généralistes ont, quant à eux, été segmentés par tickets d’investissement cibles de sorte à ce que les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), trouvent des offres adaptées à leurs besoins.

Les sociétés de gestion sélectionnées présentent également des profils diversifiés et complémentaires, comprenant 9 sociétés de gestion nationales et 5 sociétés de gestion internationales.

Les fonds sont domiciliés au Maroc de manière autonome ou en jumelage avec des fonds étrangers, et les sociétés de gestion internationales mettent en place des équipes au niveau local, fait savoir le FM6I, notant que cela contribuera à l’émergence d’un écosystème d’expertise de la gestion de fonds de private equity dans notre pays et au développement de la “place Maroc” comme hub régional et continental dans ce domaine.

En outre, en tant que signataire des Principes pour l’Investissement Responsable de l’ONU, le FM6I réaffirme son engagement à promouvoir les meilleurs standards internationaux en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Une attention particulière y est accordée dans le cadre de la sélection et du suivi des sociétés de gestion.

La liste des 14 sociétés de gestion sélectionnées peut être consultée sur le site web du FM6I : www.fm6i.ma.

LR/MAP