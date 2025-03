Groupe Al Omrane | Hausse record de 38 % des recettes au titre de l’année 2024

Partager Facebook

Le Groupe Al Omrane a enregistré une hausse record de 38 % des recettes au titre de l’année 2024, couplée d’une croissance de 27% de son chiffre d’affaires et d’une baisse de 9 % du taux d’endettement, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, et vice-présidente du conseil de surveillance du groupe, Fatima Zahra El Mansouri.

S’exprimant lors du conseil de surveillance du Groupe Al-Omrane, déroulé en présence de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et du ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka et consacré à la présentation du bilan de l’année 2024 et l’examen du plan d’action de 2025, Mme El Mansouri a fait savoir que le Groupe a réalisé cette performance grâce à la nouvelle dynamique, enclenchée depuis 2023.

Ces performances, a-t-elle relevé, viennent confirmer la pertinence des orientations choisies et l’impact tangible des chantiers structurants engagés par Al Omrane, notamment en matière de renforcement de la gouvernance, d’accélération de la digitalisation et d’optimisation des processus de management des projets.

Mettant en avant le rôle stratégique du groupe en tant que bras exécutif de l’État en matière d’habitat, de développement territorial et d’aménagement urbain, la ministre a indiqué que son département a demandé à Al Omrane “d’arrêter un plan d’action précis et détaillé de sa contribution dans le programme d’aide directe au logement (Damm Sakan), dans le cadre de la consolidation de l’Etat social, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à faciliter l’accès à un logement décent aux citoyennes et aux citoyens”.

Dans ce sillage, Mme El Mansouri a fait observer que ledit programme connait un succès depuis son lancement en janvier 2024, sachant que le nombre de demandes a atteint 145.033 dont 24,7% représentent des Marocains résidant à l’étranger (MRE), tandis que le nombre de bénéficiaires s’est élevé à 123.897.

Et de relever que la valeur d’aides versées s’est établie à 3,5 milliards de dirhams dont 62,9% concernent les logements d’une valeur oscillant entre 300.000 DH et 700.000 DH, et 37,1% des logements dont le prix est inférieur à 300.000 DH.

A ce titre, a-t-elle souligné, le groupe est appelé à renforcer son engagement dans la mise en œuvre du programme d’aide directe au logement, ciblant les citoyens à revenus modestes et la classe moyenne, jouer un rôle moteur dans ce nouveau dispositif en construisant des logements aux niveaux des zones péri-urbaines et rurales et s’aligner sur les grandes orientations stratégiques portées par le ministère de tutelle visant une relance durable du secteur et la mise en œuvre des réformes ambitieuses et efficaces au service des citoyens.

Dans une déclaration à la presse, Hosni El Ghazaoui, président du directoire du groupe, a fait savoir que cette réunion a été l’occasion de faire le point sur la nouvelle dynamique que connaît le groupe depuis la fin de l’année 2023.

Ce dynamisme, outre les changements substantiels à plusieurs niveaux, a abouti à des résultats positifs et tangibles, aussi bien en termes d’amélioration de la situation financière du groupe, avec une réduction significative de son endettement, qu’en termes de réalisations techniques, en plus d’une augmentation significative du chiffre d’affaires et des revenus financiers, qui ont presque doublé par rapport à 2022, a-t-il expliqué.

Il a , en outre, affirmé que le Groupe Al Omrane a retrouvé sa position de bras exécutif de l’État dans les domaines d’habitat et d’aménagement du territoire, notant que les résultats positifs accomplis avec le passage des indicateurs rouges aux indicateurs verts n’auraient pas été possibles sans le soutien de toutes les parties prenantes, en premier lieu le ministère de tutelle ainsi que les autorités locales, le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’économie et des finances et l’Agence nationale pour la gestion stratégique des contributions de l’État.

L’année 2025 sera marquée par la poursuite de cette nouvelle dynamique qui permettra à Al Omrane de réaliser à nouveau des résultats positifs, a-t-il dit.

LR/MAP