SelectUSA | Une délégation marocaine explore les opportunités d’investissement aux États-Unis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une délégation marocaine représentant le secteur privé participe, dans l’Etat américain du Maryland, au sommet d’investissement SelectUSA, reflétant la vitalité du partenariat économique liant le Maroc et les Etats-Unis.

Intervenant lundi à l’occasion d’une rencontre organisée en l’honneur de la délégation marocaine, dans le cadre de la cinquième participation du Royaume à cet événement d’envergure, l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, Youssef Amrani, a souligné que “le partenariat économique entre Rabat et Washington atteint des degrés de maturité significative, fruits d’une convergence stratégique portée par une vision commune et ambitieuse”.

Tissé au fil du temps par une confiance mutuelle constante, un dialogue structuré et des perspectives économiques prometteuses, “ce partenariat reflète l’exemplarité d’une relation bilatérale fondée sur des engagements communs et convergents, tout comme sur une volonté partagée de bâtir ensemble une prospérité durable et inclusive”, a dit M. Amrani.

La rencontre a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, dont la Consule générale des États-Unis à Casablanca, Marisa Scott, et le sous-secrétaire adjoint au Commerce américain chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique, Thomas Bruns, aux côtés d’un parterre de représentants des secteurs public et privé des deux pays, ainsi que des figures du monde économique et diplomatique.

L’ambassadeur du Maroc a rappelé que les relations maroco-américaines s’inscrivent dans une dynamique historique, fondée sur des valeurs communes, un attachement profond à la stabilité régionale et une ambition partagée pour un avenir de paix et de prospérité.

Mettant en avant le rôle de l’économie comme catalyseur de développement inclusif, M. Amrani a insisté sur l’importance d’un cadre de coopération orienté vers l’innovation, la transition énergétique et la compétitivité régionale.

“Notre ambition commune n’est pas simplement de commercer, mais de construire ensemble les chaînes de valeur de demain. C’est un engagement que le Maroc porte avec détermination et partage continuellement avec l’ensemble de son partenaire outre atlantique”, a-t-il dit.

Réitérant l’engagement du Royaume, sous le leadership Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour “un partenariat soutenu pragmatique, solidaire et centré sur l’humain”, l’ambassadeur a ajouté que “face aux incertitudes d’un monde en mutations permanente, le Maroc et les États-Unis ont non seulement le devoir, mais la vocation de tracer ensemble des voies d’espérance”.

Il a en outre réitéré l’engagement de l’ambassade du Maroc à Washington à accompagner les opérateurs économiques marocains dans leur démarche d’ouverture sur le marché américain, en facilitant leur accès, en assurant une communication efficace et en aidant à surmonter les défis, afin de favoriser l’émergence de partenariats qualitatifs au service des intérêts communs.

Dans ce cadre, l’ambassadeur a mis l’accent sur la valeur stratégique de l’Accord de libre-échange maroco-américain, qu’il a qualifié de levier juridique et stratégique garantissant un accès préférentiel au marché américain. Il a invité les acteurs économiques à tirer pleinement parti des opportunités offertes.

Pour sa part, la Consule américaine a salué la présence de 22 opérateurs du secteur privé marocain qui représentent une multitude de secteurs allant des technologies de l’information à l’agroalimentaire, en passant par les services financiers, la santé, l’assurance et les biens de consommation.

Mme Scott a mis en lumière l’importance stratégique du sommet SelectUSA, qu’elle a qualifié de bien plus qu’une plateforme d’investissement, mais plutôt un véritable symbole de la force et de la vitalité du partenariat maroco-américain.

Depuis sa création, le programme a permis, a-t-elle précisé, de faciliter plus de 270 milliards de dollars d’investissements vérifiés, soutenant plus de 240 000 emplois à travers les États-Unis et ses territoires.

Insistant sur le rôle catalyseur de ce sommet pour renforcer les liens commerciaux bilatéraux, Mme Scott a encouragé les entreprises marocaines à saisir cette opportunité pour apprendre, tisser des liens et faire avancer leurs projets. Elle a également rappelé la place singulière du Maroc dans l’histoire des relations extérieures des États-Unis, en tant que premier pays à avoir signé un traité de paix et d’amitié avec la jeune nation américaine.

De son côté, M. Bruns a salué le dynamisme et l’ambition des entreprises marocaines présentes, en soulignant l’environnement propice qu’offre le marché américain, notamment sa taille, son esprit d’innovation, la profondeur de ses marchés financiers et son climat favorable à la croissance des entreprises.

Le responsable américain a mis en exergue le rôle du sommet SelectUSA comme vecteur de facilitation des investissements étrangers, tout en encourageant les entrepreneurs marocains à s’appuyer sur les équipes du département du Commerce et du service commercial pour naviguer efficacement le paysage réglementaire américain, et à entretenir des relations suivies au-delà du sommet.

Il a conclu en appelant à multiplier les échanges et à approfondir les partenariats entre les deux pays, réaffirmant que les États-Unis demeurent résolument ouverts à l’investissement étranger.

Le sommet SelectUSA est un rendez-vous stratégique de l’investissement, attirant chaque année des centaines d’entreprises étrangères désireuses d’étendre ou de lancer leurs activités sur le marché américain.

LR/MAP