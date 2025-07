CAN féminine | Le Maroc, terre de football et d’hospitalité (Patrice Motsepe)

Le Maroc n’a eu de cesse de contribuer au développement du football en général, et du football féminin en particulier, a assuré le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe.

« Je tiens à remercier SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le gouvernement et le peuple marocains pour l’hospitalité et la contribution du Royaume à développer le football dans le continent », a dit le président de la CAF, à son arrivée samedi à l’aéroport Rabat-Salé, pour assister au match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, prévue du 5 au 26 juillet au Maroc.

« C’est toujours pour moi quelque chose de très spécial d’être de nouveau chez moi. Le Maroc et le peuple marocain occupent une place particulière dans mon cœur mais également dans celui des 54 associations membres de la CAF », a-t-il mis en avant.

« Nous sommes ravis de l’ouverture ce samedi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine. Nous nous attendons à un match palpitant entre le Maroc et la Zambie », a poursuivi Motsepe.

Selon le président de la CAF, le niveau du football féminin en Afrique progresse crescendo, notant que la performance des sélections féminines africaines lors du dernier mondial en Australie et en Nouvelle Zélande en 2023 a démontré que “le football féminin dans le contient est d’une classe mondiale”.

« Le football réunit les peuples, abstraction faite de leur race, ethnie, langue, ou religion. Nous sommes reconnaissants au Maroc, une terre qui rassemble les Africains », a-t-il encore relevé.

Les Lionnes de l’Atlas affronteront la Zambie, ce samedi (21h00) au stade olympique de Rabat en match d’ouverture de la CAN, avant d’affronter la RD Congo, le 9 juillet (20h00).

Lors de la troisième et dernière journée, prévue le 12 juillet (20h00), le Maroc sera opposé au Sénégal.

Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l’Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l’Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.

LR/MAP