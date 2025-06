Le SUV Ford Territory hybride 2026 bientôt disponible au Maroc

Partager Facebook

Ford Motor Company annonce l’arrivée prochaine sur le marché marocain du tout nouveau Ford Territory 2026, doté d’une motorisation hybride 1.5L.

Ce modèle de nouvelle génération associe un design affirmé, des technologies embarquées de pointe et une efficience énergétique optimisée, répondant ainsi aux attentes en matière de confort, de performance et de modernité, précise un communiqué de la firme.

Doté d’une signature lumineuse distinctive et de deux nouvelles teintes extérieures notamment Gris Cactus et Vert Oasis, le nouveau Ford Territory 2026 se distingue également par un habitacle entièrement repensé, conçu pour maximiser le confort et la connectivité à bord.

Ce modèle embarque les dernières innovations technologiques de la marque, dont deux écrans tactiles de 12,3 pouces et un système audio immersif Arkamys™ 3D Audio, indique la même source.

Cette nouvelle version hybride, conçue pour une utilisation aussi bien urbaine qu’interurbaine, marque une étape clé dans la stratégie de Ford en Afrique du Nord, en contribuant à démocratiser l’accès à une mobilité plus durable et tournée vers l’innovation.

