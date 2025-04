Le groupe Marsa Maroc franchit la barre des 5 MMDH de chiffre d’affaires en 2024

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chiffre d’affaires du groupe Marsa Maroc s’est établi à plus de 5 milliards de dirhams (MMDH) en 2024, en croissance de 16% comparativement à une année auparavant.

“L’année 2024 a été marquée par des réalisations records avec un trafic manutentionné de 63,3 millions de tonnes (+11%), ce qui a permis au chiffre d’affaires de franchir la barre des 5 milliards de dirhams, à 5.008 millions de dirhams (+16%)”, indique le groupe dans un communication financière.

L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) s’est apprécié de 26%, pour atteindre 2.624 millions de dirhams grâce à une bonne maîtrise des charges, tandis que le résultat net part du groupe s’est élevé à 1.267 millions de dirhams (+49%) améliorant ainsi la profitabilité du groupe, précise la même source.

Le périmètre de consolidation du groupe Marsa Maroc a connu une variation au cours du 3ème trimestre 2024 avec le passage du taux de détention de la filiale SMA de 51% à 100%.

En 2024, plusieurs concrétisations majeures ont marqué l’avancement du plan de développement de Marsa Maroc. La société a renforcé sa position stratégique dans le transbordement en Méditerranée, par 2 terminaux au port de Nador West Med, qu’elle exploitera à partir de 2027 avec des partenaires de renommée internationale, MSC Group et CMA CGM, respectivement 1er et 3ème plus grands armateurs mondiaux.

Marsa Maroc a conduit également l’internationalisation de ses activités avec le démarrage de ses opérations au Bénin.

En parallèle, la société s’est engagée à renforcer sa position sur le trafic Gateway au Maroc, en investissant massivement dans ses terminaux afin d’augmenter leur capacité et renforcer son parc d’équipement pour améliorer la performance opérationnelle offerte au bénéfice de l’économie marocaine.

Marsa Maroc poursuit ainsi avec succès la mise en œuvre de son plan stratégique à horizon 2030 afin de se positionner comme un partenaire portuaire, logistique et maritime de référence au niveau régional.

En élargissant son périmètre de concessions, Marsa Maroc sécurise pour les prochaines années, de nouveaux relais de croissance à même d’accroitre sa création de valeur.

Afin de concrétiser cet ambitieux plan de développement, une importante enveloppe d’investissement de près de 16 milliards de dirhams sera engagée sur les 5 prochaines années.

Ces investissements seront financés par de la dette, complétée par la forte capacité de génération de free cash-flow de Marsa Maroc, et des quotes-parts de ses partenaires le cas échéant.

Le Conseil d’Administration propose de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution d’un dividende de 9,5 dirhams par action au titre de l’exercice 2024, soit une augmentation de 12% par rapport à l’exercice précédent.

LR/MAP